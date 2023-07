Este es el “más grande crush” de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo compartió varios detalles íntimos en una reciente entrevista REUTERS/Aude Guerrucci

Olivia Rodrigo brindó una entrevista con la revista Vogue donde repasó, entre varios otros temas, sus primeras influencias en la música. Agrupaciones como Mötley Crüe, No Doubt y The White Stripes se mencionaron durante la conversación, pero entre todos estos nombres, uno se destacó como la figura musical que más admira Rodrigo, pero además, de la que ha estado enamorada por mucho tiempo.

Jia Tolentino, periodista de Vogue, cuenta en el artículo que visitó con Olivia una tienda de discos donde la cantautora de 20 años tomó de uno de los aparadores el álbum PORN IN USA, el cual contiene la legendaria presentación en vivo de Bruce Springsteen en Toronto en el año de 1984. En este momento, Olivia admitió la verdad: “(Bruce Springsteen) Es el famoso que más me ha atraído en toda mi vida”. El histórico álbum cuenta con una leyenda que recita “¡Atención! Este disco contiene ruidos de naturaleza explícita que pueden resultar ofensivos y no deben reproducirse en presencia de menores”; esto, sumado al título del álbum, hicieron que Olivia esbozara una risa traviesa. “Creo que voy a tener que comprar esto para mi nuevo departamento. Sí, te vienes a casa conmigo”, declaró Rodrigo llevándose el disco a casa.

Olivia Rodrigo confesó que Bruce Springsteen es la estrella músical con la que ha tenido un crush durante más tiempo (Foto Greg Allen/Invision/AP, archivo)

La música no fue el único tema del que se habló durante la entrevista. Olivia también habló con Tolentino sobre el derecho al aborto, considerando una locura y como algo enfermizo el hecho de que los derechos reproductivos habían retrocedido debido a las nuevas leyes que se han puesto en práctica en Estados Unidos. Olivia definió como “aterradora” la realidad en la que miles de mujeres serán obligadas a dar a luz, pues desde 2022, el Tribunal Supremo de la Unión Americana acabó con la protección federal del derecho al aborto; esto quiere decir que cada estado será responsable de decidir sobre este delicado tema y varios ya han dictaminado que el aborto quedará completamente prohibido o el periodo para que sea legal será menor.

Durante la conversación sobre la maternidad, Olivia reveló que es algo que quiere experimentar al menos una vez en la vida. “Me hace mucha ilusión experimentar la maternidad uno de estos días. Pienso en ello todo el tiempo”.

La artista también reveló que le gustaría experimentar pronto la maternidad REUTERS/Danny Moloshok

En la entrevista, Olivia también se abrió sobre la vida tan particular que ha llevado a tan corta edad. Al primer y único festival de música al cual ha ido fue Glastonbury y no fue como asistente, sino como talento, cantando frente a miles de personas. La primera vez que Olivia interpretó su música en vivo fue en los BRIT Awards, muy lejos de las tocadas locales que acostumbran la mayoría de músicos. La interprete de temas como traitor y good 4 u aseguró haberse sentido aterrada antes de salir a escena en este show, llegando al punto de llorar de los nervios que sentía en los camerinos, pero al final del día, brindó una presentación soberbia que fue el comienzo de una carrera que crece como la espuma.

Y sobre su impactó en la industria musical, Rodrigo confesó que era de las personas que creía que una artista tenía su“fecha de caducidad” alrededor de los 30 años. Sin embargo, conforme avanza en su carrera, se ha dado cuenta que no es así. “Tenía la impresión de que cuanto más joven seas, más éxito tendrás en la industria musical. Creo que creí en esas ideas falsas durante un tiempo. El momento más doloroso de mi vida se convirtió en el más exitoso”.

Te puede interesar: