Aseguran que Neymar y Bruna Biancardi firmaron una cláusula de infidelidad

Bruna Biancardi habría perdonado la infidelidad de Neymar porque, según revelan, ellos tendrían una cláusula.

Neymar sorprendió a todos con su última publicación de Instagram, donde confiesa que le fue infiel a su novia Bruna Biancardi, con quien espera su segundo hijo y aseguró que ambos planearon su “llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor hace nuestros días más felices”.

“Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo (…) Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento en la obligación de venir públicamente y reafirmar esto. Si un asunto privado se ha hecho público, la disculpa tiene que ser pública “, se lee en el mensaje.

Sin embargo, la historia daría un giro sorpresa, pues de acuerdo al portal brasileño ‘Em Off’, la modelo lo habría perdonado al jugador porque antes habían establecido tres cláusulas con el objetivo en el que Neymar podría estar con otras mujeres.

Según el medio, el futbolista brasileño tiene la total libertad de mantener relaciones sexuales con otras mujeres, pero sin quebrantar las cláusulas diseñada por su pareja. “El jugador del PSG tiene libertad de ligar e incluso tener sexo con otras mujeres”.

El futbolista aceptó que le fue infiel a su novia Bruna Biancardi, quien se encuentra embarazada, y le pidió perdón en público. (Foto: Instagram)

Esta última parece habérsela saltado, dado que el futbolista fue descubierto mientras intercambiaba mensajes con una joven durante el Día de San Valentín. “Él tiene que ser discreto, además de estar obligado a utilizar preservativos durante sus encuentros íntimos con el objetivo de no tener ‘sustos’ en el futuro y no besarlas en la boca”, señala el medio brasileño.

¿Cómo fue que se enteró del embarazo?

Bruna Biancardi reconoció que su embarazo fue una sorpresa, pero que está feliz con la noticia. “Fue una mezcla de sentimientos. Felicidad con sorpresa. Porque no pensé que la prueba sería positiva. Aunque algunas personas a mi alrededor ya decían ‘debes estar embarazada’, yo no lo tomé en serio”, confesó.

Neymar y Bruna Biancardi anunciaron que están esperando su primer hijo juntos.

“No sabía si sonreír nerviosa, llorar de felicidad, decírselo [a Neymar] enseguida, prepararle una sorpresa…”, desveló en la caja de preguntas de su cuenta de Instagram.

