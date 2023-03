Concierto de Billie Eilish: qué hacer si se mojaron tus boletos

El desconcierto sobre boletos para nueva fecha de Billie EIlish en México tras cancelación se vio reflejado en redes sociales (Foto: Twitter @melxmirrorball, instagram @billieeilish)

Billie Eilish, una de las solistas más importantes de los últimos años tenía programado un concierto para el 29 de marzo en el Foro Sol, presentación con un lleno total que tras una intempestiva lluvia, tuvo que ser cancelado por la seguridad tanto de asistentes como de la cantante de 21 años.

Es la primera vez que la cantante se presentaba en solitario en México, con su gira Happier Than Ever The World Tour, del mismo nombre de uno de sus mayores éxitos. En 2019, Eilish se encargó de cerrar el escenario Corona Light durante la segunda noche del Corona Capital y en esta ocasión, la cantautora buscaba acercarse a su público mexicano en uno de los escenarios más grandes e imponentes de la capital.

No obstante, la lluvia tomó a gran parte de los asistentes por sorpresa y los impermeables no tardaron en aparecer en las inmediaciones del coloso de Iztacalco, sin embargo, no fueron suficiente para guarecerse de la inclemente lluvia que hizo a la intérprete de éxitos como Happier Than Ever o bad guy retrasar su recital. Cuando la lluvia se calmó, Eilish ofreció un set acústico de cinco canciones con su hermano y productor Finneas para todos los presentes, señalando que por cuestiones de seguridad de todos, no se realizaría el concierto como se tenía previsto, pero que agradecía enormemente a fans que, pese a la lluvia, continuaron esperándole.

Las canciones que Eilish interpretó fueron: Ocean Eyes, Happier Than Ever, Lovely, when the party’s over y TV canciones que su hermano Finneas acompañó en guitarra.

Billie Eilish deleito con un set acústico

Pese a que el público incluso tuvo que cubrirse de la severa lluvia dentro de los baños portátiles del Foro Sol, cuando la cantante salió para agradecer a sus seguidores, se pudo ver llena la pista del recinto con cientos de flashes que ansiaban ver a la cantante.

De viva voz Billie Eilish pidió a la concurrencia conservar sus boletos ya que ofrecerá un nuevo concierto en compensación del que tuvo que cancelarse ante la situación que, usuarios en redes sociales mostraron como incontenible.

“Quería salir a agradecerles por esperar por mi, con esta lluvia torrencial. Les amo muchísimo, por favor guarden sus boletos porque voy a mover toda la agenda para regresar con ustedes.” señaló la ganadora de un premio Oscar a Mejor Canción Original en 2022.

Que debo hacer si mis boletos se mojaron

Fue la organizadora del concierto, OCESA quien a través de sus redes sociales dio a conocer un comunicado, tras el breve show de Billie Eilish, en el cual aseveró que si los asistentes querían acudir a la siguiente fecha que la solista haría, debían conservar sus boletos ya que se harían válidos.

OCESA, organizadora del concierto de Billie Eilish en CDMX, afirmó que los boletos de su concierto del 29 de marzo serán válidos para nueva fecha (Foto: Twitter @ocesa_total)

Sin embargo, estas instrucciones no quedaron totalmente claras para muchos usuarios que hasta perdieron sus boletos dentro del caos que la situación generó, por lo que en redes sociales se manifestó por parte de otros usuarios que:

Con el código recibido en correo electrónico se podía solicitar un nuevo boleto para la fecha compensatoria que realizará Eilish.

Con el talón de recibido que se entrega cuando se imprimen físicamente los boletos, se pueden solicitar reimpresiones de los mismos ante la situación.

O en caso de que el boleto solamente se encuentre mojado, se conserva y se puede solicitar reimpresión del mismo para el nuevo concierto que ofrecerá la estadounidense. Por otra parte, si se requiere del reembolso de la compra, una semana después de anunciada la nueva fecha de Billie Eilish en CDMX se puede solicitar la reintegración del dinero.

En redes, el público señaló que OCESA tardó mucho en entregar información expedita sobre la presentación de Eilish (Foto: Twitter @ocesa_total)

Billie Eilish continuará gira en México

La cantante regresará al Foro Sol este jueves 30 de marzo, mientras que el viernes 31 de marzo estará en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León como parte del Pa’l Norte. Posteriormente se trasladará a Guadalajara, Jalisco donde tendrá una última fecha en la Arena VFG el próximo 2 de abril.