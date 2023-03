Qué integrante de Televisa salió de la empresa tras 48 años y qué relación tiene con Karla Panini

Oscar Burgos decidió dejar Televisa porque se sentía estancado (Twitter @televisa/captura de pantalla)

Uno de los comediantes más importantes de Televisa actualmente anunció su salida de empresa como si fuera su cuarto divorcio, confesó que, así como con sucedió con el final de sus matrimonios —como el que sostuvo con Karla Panini— no la está pasando bien.

Fue Oscar Burgos quien compartió un video en YouTube con el que anunció que luego de trabajar 48 años con la televisora de San Ángel, tomó la decisión de terminar relaciones con la empresa, agradecido por todos los programas de los que fue el actor principal y los personajes, a los que llamó sus hijos.

No obstante, sentía que ya no avanzaba y que solamente estaba haciendo lo mismo. Lo que llevó a que tomara la decisión de salir de la televisora fue un conflicto que surgió debido a que, por error, utilizó unos camerinos que no le correspondían y, además, por tardar de grabar uno de sus programas.

El comediante se "divorcio" de la televisora tras 48 años

Pese a que él lo vio como cosas por las que no tenía que reaccionar de forma exagerada, los ejecutivos sí se molestaron y lo regañaron.

“Me quería cancelar la grabación porque no había terminado de grabar, pero me tengo que ir a cambiar de ropa, por eso me tardo, y ya. Termino de grabar y me subo a mi camioneta y pienso ‘quizás tengo que hacer otras cosas ya’”

El Perro Guarumo compartió que ha hecho televisión desde 1974 y, desde entonces no ha habido día en que no aparezca en la pantalla, por eso es que su decisión está siendo dolorosa, “como un divorcio”, explicó.

Oscar hizo la mayor parte de sus personajes dentro de Televisa (Instagram/@oscarburgostv)

El comediante recalcó que se va en paz sin ningún tipo de rencor con sus hoy exjefes, pues siempre pensó en el trabajo como un lugar donde existen peleas, pero no se pierden amistades.

“¿Que si estoy sentido con mis jefes por lo que me pasó? Nah, muchas veces hemos discutido, hemos peleado en un estudio, en una junta, en una oficina, nos hemos dicho cosas, nos hemos alzado la voz, y al otro día somos tan amigos como siempre”, compartió.

Burgos agregó que ahora se dedicará por completo a las redes sociales, donde sube contenido junto a otros actores. Inclusive agradeció a Adrián Marcelo por “abrirle los ojos” y enseñarle otras formas de continuar con su carrera.

El actor no puedo contener las lágrimas al hablar acerca de su salida de la empresa (Captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, agradeció también a las personas que lo han apoyado en este proceso, pues ha sido difícil reinventarse y hacer algo a lo que no estaba acostumbrado tras casi 50 años en televisión.

Para terminar su comunicado, Oscar compartió que, así como con el resto de sus exparejas, seguirá guardando cariño por Televisa aunque hayan llegado al final de su relación.

“Como con todas mis exesposas, quedaré bien y las seguiré queriendo y apoyando, siempre. Sí me duele”

Luego de decir estas palabras, el actor rompió en llanto y deseó no tener que compartir el video.

Oscar aseguró que aunque tomó la decisión debido a roces que tuvo con sus exjefes, se va tranquilo de la televisora (Instagram/@oscarburgostv)

A lo largo de su carrera dentro de Televisa, Oscar Burgos ha hecho más de una decena de programas, entre ellos Burgos de Noche, Queremos más, El Show de Oscar Burgos y El Club. Asimismo, ha dado vida a diferentes personajes, el más famoso de ellos el Perro Guarumo.

Durante esta etapa conoció a Karla Panini ya que ambos trabajaban en Telehit. Luego de su noviazgo, llegaron al altar en 2008 con una de las bodas transmitidas en vivo por Televisa.

Oscar en diferentes ocasiones ha compartido que ha intentado que todas sus relaciones lleguen a buenos términos, inclusive su matrimonio con Panini, que habría terminado por una infidelidad de ella.

Karla Panini se casó con Oscar Burgos mientras ambos trabajaban en Telehit (Cuartoscuro)

En aquella época fue que Karla comenzó un romance con Américo Garza, esposo de su entonces compañera de trabajo y mejor amiga, Karla Luna.

En repetidas ocasiones, el comediante ha pedido que no juzguen a sus exparejas, principalmente a la Lavandera güera, pues entre ellos actualmente existe una buena relación.