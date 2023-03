Abogado de Gloria Trevi pidió a Chumel Torres que “deje de mentir”

Abogados de Gloria Trevi respondieron a las acusaciones de Chumel Torres por presuntamente amedrentar a una empleada del influencer (Instagram @chumeltorres/@gloriatrevi)

Sergio Arturo Ramírez Muñoz, uno de los principales abogados de Gloria Trevi en la demanda contra Chumel Torres, respondió a las acusaciones de acoso del presentador, negando haber amedrentado a su personal de limpieza.

A través de su cuenta de Twitter, el representante legal de la cantante explicó que la notificación que fue pegada en la puerta de la casa de Chumel fue puesta por un Notificador Federal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desmintiendo que haya sido el equipo de Gloria quien la puso.

Asimismo, le pidió que revise las grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble para que compruebe que la notificación fue llevada con “total apego a la normalidad”, contrario a lo que acusó el conductor del Pulso de la República, quien aseguró que la pegaron queriendo asustar a su trabajadora mientras él no estaba en su hogar.

Para finalizar el mensaje, Ramírez Muñoz le pidió que ya no diga mentiras.

Sergio Arturo es uno de los principales abogados de Gloria en México, quien lleva su defensa en otras demandas (Captura de pantalla/Twitter)

“@ChumelTorres la notificación es llevada a cabo por un Notificador Federal del IMPI de nombre Andrés Tomás Gómez con facultades para ello y con total apego a la normatividad aplicable. Revise las cámaras de videograbación de su inmueble, ahí lo corroborará. Deje de mentir”

Armando Gómez, esposo de la intérprete de Vestida de azúcar retuiteó este mensaje, confirmando la información que escribió el abogado.

¿Cuáles fueron las acusaciones de Chumel Torres contra los abogados de Gloria Trevi?

En su cuenta de Twitter, el comediante compartió una fotografía de cómo lucía su puerta, con notificaciones por la denuncia que la intérprete de Todos me miran hizo en su contra por presunto daño moral.

En su tuit, el presentador compartió que en su puerta había un sobre con varias hojas (Captura de pantalla/Twitter)

José Manuel Chumel Torres señaló que amedrentaron a su trabajadora para dejar la notificación, algo que le parece una “bajeza” por asustar a una persona que no tiene qué ver con la denuncia.

“A la atención de @GloriaTrevi, le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto”, escribió el conductor.

Ya que recibió varias respuestas de sus seguidores, donde le mencionaron que el pegar notificaciones en la puerta es algo usual cuando no pueden encontrar a las personas en sus casas, el comediante dijo que espera a los abogados de Treviño en el lugar donde diario trabaja, en las oficinas de Radio Fórmula.

Hasta el momento, Gloria no ha respondido a las acusaciones de Chumel (Medios y Media/Getty Images)

“Todos los días a la 1 de la tarde mi equipo en Radio Fórmula le recibe lo que usted guste”, finalizó Torres.

La denuncia de Gloria Trevi en contra de Chumel Torres por daño moral

Fue a principios de este año que el equipo legal de la regiomontana y de su esposo dieron a conocer que sí demandaron al actor por presunto daño moral al hacer un chiste acerca de los delitos de los que fue acusada en el 2000.

Los abogados mencionaron que las constantes declaraciones del influencer habían afectado seriamente la imagen de la cantante, por ello es que no podían permitir que continuara hablando sobre las acusaciones que enfrentó años atrás.

Torres ha dicho que no tendría problema con aceptar un acuerdo antes de llegar a un juicio por la demanda, inclusive ofrecería disculpas (Cuartoscuro)

Por su parte, Chumel respondió que creía que era ridícula la forma en qué actuó Gloria, ya que es “humor” y, además, fueron declaraciones que surgieron a partir de una situación real.

Asimismo, señaló que la intérprete de Con los ojos cerrados debía atender a las denuncias que enfrenta en Estados Unidos por corrupción de menores tras en vez de estar demandándolo a él.

“Esta señora tiene dos demandas más fuertes en Los Ángeles, salieron en Rolling Stone, de crímenes sexuales con adolescentes, creo que eso es más grave, es prioridad”, dijo el influencer durante una conferencia de prensa.