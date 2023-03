Chumel Torres acusó a abogados de Gloria Trevi de amedrentar a su personal de limpieza

(Instagram/@chumeltorres y @gloriatrevi)

A través de su cuenta de Twitter, Chumel Torres señaló a los abogados de Gloria Trevi por supuestamente haber amedrentado a una trabajadora de su hogar.

En su mensaje, el influencer solicitó a la defensa legal de la cantante que no lo busquen mientras no se encuentra en su domicilio.

Este fue el mensaje que escribió Chumel Torres:

“A la atención de @GloriaTrevi: Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto.”

En la imagen que compartió en su publicación, Chumel mostró una foto de las hojas de notificación del proceso legal, los documentos quedaron pegados con cinta en una superficie blanca que parece ser la puerta de su domicilio.

Menos de una hora después, el influencer escribió otro tuit en el que sugirió que se le busque a las 13:00 horas a través de su equipo en una estación de radio. “Todos los días a la 1 de la tarde mi equipo en Radio Fórmula le recibe lo que usted guste”, compartió en su propio hilo.

No obstante, el comediante no detalló lo que ocurrió con la empleada que habría sido amedrentada. Hasta el momento, la cantante de Vestida de azúcar no ha emitido ninguna opinión al respecto.

Al comienzo de 2023, Gloria Trevi demandó al influencer por supuesto daño moral. El abogado de la intérprete de Con los ojos cerrados presentó la denuncia ante el Juzgado Civil de la Ciudad de México después de que el conductor de El pulso de la República hicicera chistes sobre la cantante en sus redes sociales.

El tema de dichas bromas en Twitter estuvo relacionado con los delitos de los que fue acusada y absuelta en el año 2000. En una de sus declaraciones ante la prensa inclusive mencionó que existen cosas más graves que Treviño debería de atender, como lo son las denuncias que enfrenta en Estados Unidos por presunta corrupción de menores.

“Creo meter una demanda por un meme, por un tuit, se me hace una cosa yo pienso que es ridícula. Si un chiste mío o de alguien les ofende, pues perdón, pero es humor (...) Hacer un chiste de una situación no hace que la situación desaparezca”, señaló el comediante el pasado 18 de enero en conferencia de prensa.

Por qué Gloria Trevi fue denunciada hace más de 20 años

Aparentemente, Sergio Andrade tenía un modus operandi muy particular en el que requería la participación de Gloria Trevi, pues usaba a su entonces pareja como un supuesto gancho para atraer adolescentes menores de edad y lanzarlas a la fama.

En 1997, Aline Hernández, ex esposa de Andrade, puso una denuncia en contra del productor por cargos de corrupción de menores, pues las jóvenes reclutadas para crecer su carrera en realidad habrían sido violentadas. En su momento el caso se conoció como la historia del “Clan Trevi-Andrade”.

En enero de 2023, Gloria Trevi fue mencionada nuevamente en una denuncia, de acuerdo con la revista Rolling Stone. Cuando esto ocurrió, la intérprete de Con los ojos cerrados se encontraba en España, por lo que mencionó que estaba bien y que “cada golpe me ha hecho más fuerte”, se lee en la publicación que hizo.