Christian Nodal y su familia acudieron a la FGR por acusación de fraude

Christian Nodal, cantante de regional mexicano, y sus padres, Jaime González y Silvia Nodal, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por la acusación de presunto fraude que atraviesan.

Fue en medio de un operativo de seguridad que el intérprete de Adiós, amor, y su familia entraron con mucha discreción al inmueble por el estacionamiento para despistar a la los medios de comunicación y la prensa.

La razón por la que el cantante y sus padres fueron acusados de esto tiene que ver con los catálogos de su música. Recientemente, el artista cambió de disquera, pasando de Universal Music a Sony Music, con quienes firmó en febrero del año pasado.

La disquera Universal demandó por fraude, pues presuntamente se simularon contratos para apropiarse de material del cantante que pertenecían a su antigua disquera.

Silvia Nodal y Jaime González, padres del cantante, asistieron para declarar por este presunto fraude que Universal Music reclama, pues al parecer, Christian Nodal no tendría derecho de utilizar y lucrar con ciertos archivos de audio y video.

La acusación ocurrió el año pasado, tiempo después de que los escándalos del cantante con su ex novia Belinda se hicieran públicos.

Los padres del intérprete de Ya no somos ni seremos están involucrados en el escándalo porque, presuntamente, fue la empresa de ellos, JG Music, la que participó en el fraude para simular dichos contratos de videos y audios. Al parecer, parte del catalogo de canciones de Christian Nodal el que se está disputando.

Habrían sido los padres de Nodal quienes firmaron en 2017 el contrato con Universal Music, pues en ese entonces el cantante era menor de edad.

En su momento, Christian Nodal dijo que todo aquello era esclavitud que afectaba a los artistas, diciendo “Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”. También, aclaró que tenía la resolución de una jueza: “Yo tengo una resolución de una jueza federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas”.

Cuando terminó su relación con la disquera, el cantante declaró en conferencia de prensa que estaba muy agradecido de cerrar un ciclo en su carrera y comenzar uno nuevo con pasión y alegría. Del mismo modo, agradeció a su nuevo equipo de Sony Music, por su interés y su apoyo. “Es una gran alianza. Viene lo mejor”.

¿Quiénes son Jaime González y Silvia Nodal?

El padre del artista es dueño del sello discográfico JG Music. Fue el que encaminó a su hijo a la música y el que lo animó a convertirse en cantante profesional. Su madre, Silvia Nodal, es la manager del cantante y la encargada de manejar su carrera. Es una entusiasta del mariachi y de la música vernácula.

Rumores cuentan que la madre del cantante nunca estuvo de acuerdo en la relación de Christian con Belinda.

Jaime González ha trabajado con otros artistas y grupos musicales como Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Los elementos de Culiacán, Dareyes de la Sierra, y otros intérpretes del regional mexicano.

En redes sociales, la familia suele compartir momentos entre ellos, como cuando Silvia (también conocida como Cristy, pues Cristina es su segundo nombre) y Jaime González cumplieron 23 años juntos.

En Instagram, la manager del ex novio de Belinda publicó una foto junto a su marido y escribió: “Gracias vida por siempre hacer de mi vida y todos los días especiales! Recuerdo el primer anillo de compromiso que me diste el cual lo tuvimos que empeñar porque era eso o no comer. Pero prometiste un día darme el más bonito del mundo!”.