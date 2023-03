Pablo Montero lanzó mensaje a Kalimba tras acusaciones de presunto abuso sexual

(Instagram)

Aunque Pablo Montero aún se encuentra en el ojo del huracán debido a denuncias de presunto abuso sexual, el famoso decidió dar su punto de vista sobre Kalimba, quien recientemente también fue señalado por supuestamente violentar a la cantante Melissa Galindo.

Fue a través de una entrevista con Venga la Alegría donde el actor de telenovelas como Fuego en la sangre lanzó un contundente mensaje al cantante de Tocando Fondo.

“Lo que uno debe hacer siempre es que si nada debes, nada temes y debes dar la cara. Cuando tú cometes un error tienes que aceptarlo”, mencionó en primera instancia.

Asimismo, Montero ahondó en que, desde su experiencia, lo más importante era dar la cara y afrontar las situaciones.

“Lo más claro, lo más trasparente y lo mejor para el público, para la prensa y uno mismo es desahogarse de frente y hablar con lo que es. Punto y es todo”, concluyó.

¡En exclusiva para #VLA, Pablo Montero reacciona a las acusaciones de Melissa Galindo en contra de Kalimba por presunto abuso sexual! 😱🚨📺 #ViernesConSaborA pic.twitter.com/aqEUMhyeON — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 17, 2023

Respecto al proceso legal que está en su contra, Pablo mencionó al matutino de Tv Azteca que próximamente tanto él como sus representantes legales anunciarán cuáles son los siguientes pasos que seguirá.

“En unos días vamos a convocarlos junto con mi abogado para aclararlo siempre”, añadió.

Un tema que no dejó pasar fue el de el chip que se instaló para dejar de ingerir bebidas alcohólicas y externó que después de dicho procedimiento su vida aparentemente mejoró.

“Está por aquí”, comentó, mientras señalaba su brazo. Además agregó: “Es un tratamiento muy importante, ayuda mucho para tu salud. Estoy muy contento con dios, con mi mamá, que estuvo conmigo cuando lo hice”.

Cuáles son las denuncias contra Pablo Montero

En diciembre de 2022 el cantante Pablo Montero habría sido denunciado por aparentemente abusar sexualmente de dos menores de edad originarias de Tapachula, Chiapas.

Fue la revista TVyNovelas quien difundió la información y su director, Gil Barrera, así como en su momento la Fiscalía de Chiapas mencionó que el también actor estaba siendo investigado.

Tras darse a conocer los hechos, pocos días después Montero apareció públicamente para negar las acusaciones y aseguró que tomaría las medias pertinentes para esclarecer los hechos.

El presunto delito fue denunciado de forma inmediata por las supuestas víctimas y se filtró la información hasta febrero. Se dijo que las autoridades de Tapachula ya habían girado una orden de localización y presentación contra el cantante, pero el Fiscal General del Estado de Chiapas dijo que solamente existía la investigación en curso por la presunta violación de Ximena “N” y no había una orden de aprehensión.

“No la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona. Yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me pidieron fotos varias personas y una de las personas era ella”, fueron las primeras declaraciones del cantante.

Qué sucede con Kalimba y los señalamientos de acoso

Dejando un poco de lado a Pablo Montero, en días anteriores la cantante Melissa Galindo denunció desde sus redes sociales que presuntamente Kalimba la acosó y tocó sin su consentimiento en varias ocasiones.

La artista ahondó en que ella mantenía una relación laboral con el famoso y de amistad, cuando aparentemente sucedieron los hechos.

El cantante participará este 2022 en la obra teatral "José el soñador" (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

“Yo iba sentada normal (En una camioneta) y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto (...) De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío”, contó.

Durante la mañana de este viernes, Kalimba utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y “negó categóricamente” haber cometido de lo que se le imputaba.