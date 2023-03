Niurka aclaró supuesto fraude de 80 mil pesos que sufrió junto a Maya Nazor y Mona

Niurka Marcos habló de lo que aconteció luego del pago de 80 mil pesos por oro comestible (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

La bailarina cubana, Niurka Marcos tuvo un pequeño encuentro con los medios de comunicación durante el evento en donde fue nombrada embajadora del Carnaval de Acapulco, mismo en el que habló acerca de una supuesta estafa que sufrió al pagar 80 mil pesos por oro comestible cuando se reunió con las influencers Maya Nazor y Mona en Jalisco.

La influencer conocida como Mona dio a conocer durante un en vivo en su página de Facebook detalles de lo que sucedió el día en que se reunió con la cubana y Maya Nazor, en donde se dieron tiempo de cenar en lujoso restaurante de Jalisco. Fue la misma creadora de contenido quien habló sobre un supuesto fraude, ya que a su consideración el oro comestible que les dieron era falso, ya que detalló que ella conoce el verdadero debido que ha comprado y lo tiene en casa.

Ante esto, la prensa aprovechó la ocasión para preguntarle a Niurka su opinión respecto a esta situación, quien dejó en claro su postura sobre que no considera que las hayan estafado. “Cuando yo me comí un platillo muy rico que tenía un papel comestible de oro, yo dije no voy a cag*r oro, no les puedo enseñar la foto porque sería muy feo. Si era oro, los papelitos que me trague salieron intactos por allá”, fueron las declaraciones de la actriz respecto a la situación que se comentó con anterioridad.

Recalcó que ella fue invitada a la cena, por lo que no tuvo que pagar parte de los 80 mil pesos de la cuenta, aunque dijo no saber si valió o no la pena el alto precio que se cobró por el oro comestible. “El dinero es para eso, para ayudar o para satisfacernos. El dinero es para aportar, para canjear, para eso para cag*r en oro”, puntualizó Niurka respecto a la supuesta estafa que sufrieron.

La actriz Niurka habló sobre el supuesto fraude que sufrió en Jalisco por oro comestible

Sobre su nombramiento en el Carnaval, se dijo muy agradecida y contenta de la oportunidad, ya que es algo que beneficia a los habitantes de lugar y ayuda atrayendo a los turistas. “Es importante todo lo que podamos aportar para el beneficio de un paraíso tan hermoso como Acapulco, pero sobre todo para el disfrute de la gente, de la familia, de los acapulqueños, del turismo”, detalló Niurka Marcos a los asistentes al evento.

Opinión sobre los embriones de Poncho de Nigris

La bailarina tomó unos breves instantes para hablar sobre la reciente noticia que dio a conocer Poncho de Nigris, en la cual anunció que vendería embriones junto a su esposa Marcela Mistral, esto para ayudar a las personas que no pueden tener descendencia y que, según las palabras del conductor, pueden servir para mejorar la raza.

“Lo que cada quien quiera vender de su cuerpo es libre, nadie se puede estar metiendo en eso, porque no es tu embrión, es el de él. Puede hacer lo que quiera, que lo venda caro y que le saque un buen varo”, comentó Niurka sobre los embriones que al parecer estarán valuados en más de 10 millones de pesos.

La actriz de origen cubano fue nombrada embajadora del Carnaval de Acapulco (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

Sin embargo, lanzó una advertencia para De Nigris y su esposa, buscando que conozcan las consecuencias que podrían generar sus acciones y la venta de los óvulos fecundados. “Que se atenga a las consecuencias porque al rato van a venir a reclamarle los chamacos”, sentenció la polémica actriz.

Poncho De Nigris y Marcela Mistral tomaron la decisión de congelar los óvulos fecundados debido a que ellos ya no querían tener más hijos, pero siempre lo manejaron como una posibilidad luego de lo difícil que fueron los embarazos de sus últimos dos primogénitos.