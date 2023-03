Por qué Irina Baeva y Gabriel Soto no se han casado

Gabriel Soto habló de los motivos que lo han llevado a postergar su boda con Irina Baeva Foto: Instagram / @gabrielsoto

El actor Gabriel Soto habló respecto a su relación con Irina Baeva y los motivos que los han llevado a posponer su boda, además, también se defendió de los rumores que apuntaron a una supuesta separación entre ambos actores. Asimismo, comentó que se encuentra lesionado de la espalda, algo que se provocó mientras iba en camino a realizar una grabación.

La relación Soto-Baeva se ha visto envuelta en diversas polémicas durante los últimos meses luego de que se rumorara de una supuesta ruptura, algo que surgió a raíz de las pocas apariciones juntos que realizan e incluso de las pocas fotos que tienen como pareja en redes sociales. Se llegó a especular que existía una tercera en discordia, siendo señalada la actriz Sara Corrales, lo cual ha sido desmentido en múltiples ocasiones por ambos artistas.

El protagonista de Mi camino es amarte volvió a romper el silencio respecto a un distanciamiento entre él y su pareja, asegurando que se encuentran unidos. “Estamos bien, es que es muy chistoso porque si no nos ven en redes sociales no estamos juntos y no, no necesitamos estar subiendo cosas. Realmente estamos bien y todo está perfecto”, declaró Soto durante una entrevista que brindó para el programa El gordo y la flaca.

Además agregó que en este momento se encuentra trabajando en distintos proyectos, algo que no le ha permitido compartir tiempo con Baeva, quien también se encuentra laborando de forma constante, recalcando que ambos le están dando prioridad al crecimiento profesional.

La pareja se encuentra bien, sin embargo le han dado prioridad al crecimiento profesional (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“Tenemos trabajo, gracias a Dios estoy en un momento increíble en mi carrera y hay que aprovecharlo, finalmente las oportunidades de la vida hay que tomarlas. ¿A qué hora voy a prepararme para boxear?¿A qué hora vamos a organizar una boda”, puntualizó Gabriel Soto respecto a si ya existe una fecha para el enlace nupcial con la actriz de origen ruso.

Por último agregó que Irina Baeva se encuentra realizando pruebas para ser antagonista de una telenovela, por su parte, él iniciará grabaciones en el mes de abril, algo que lo mantiene motivado pese a los constantes viajes que tiene que realizar y el poco tiempo de calidad que puede pasar junto a su actual pareja.

Las declaraciones de Gabriel Soto respondieron a las preguntas sobre su boda, la cual ha sido aplazada, y también dieron el motivo de porque no suben tanto contenido a redes sociales, incluso resolvieron el porqué no han tenido tantas apariciones juntos en eventos sociales.

El actor detalló que dentro de los proyectos que tiene en este momento está el de ser juez en el reality show Mi famoso y yo, mismo que será producido por Televisa, incluso ya fue presentado de manera oficial durante una rueda de prensa y está próximo a comenzar sus transmisiones en el horario estelar del domingo.

Recordando que fue el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte que recientemente tuvo su final en el horario nocturno de Las Estrellas.

El actor ya se prepara para comenzar a grabar un nuevo proyecto en abril. (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

Gabriel Soto se encuentra lesionado

El también cantante mexicano explicó que se encuentra lastimado de la espalda, algo que le sucedió mientras se ejercitaba y que se agravó luego de un viaje de más de cuatro horas que tuvo que realizar a una locación.

“Me lesione haciendo ligas y acabe de rematarme la lesión en una camioneta de Televisa. En la parte de atrás vas brincoteando, me fui a una locación a cuatro horas y media de México, me fui con mis hijas. Mi hija me dice ‘Vámonos hasta atrás papá'. Las cervicales y la espalda me las hice pedazos”, detalló Gabriel Soto sobre el malestar que tiene en este momento.