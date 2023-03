Michelle Rodríguez condenó la violencia en la comedia mexicana: “Hay formas inteligentes de hacerlo”

(Instagram)

La escena de la comedia en México es muy controversial, pues ciertos representantes de esta industria suelen estar envueltos en polémica debido a chistes violentos o misóginos. Tal ha sido el caso de Platanito, cuando recientemente habló en tono de burla sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, o Franco Escamilla, quien en días pasados dijo que los hombres sólo necesitan que las mujeres sean “calladas, den sexo y hagan de comer”.

Respecto a todo esto, Michelle Rodríguez rompió el silencio y durante una conferencia de prensa con motivo de la primera edición del festival Love & Pride, aseguró de forma contundente que la comedia no debería herir a las personas, ni mucho menos vulnerarlas.

“Creo que hay muchas maneras de hacer comedia inteligente y algo que me parece además muy importante es qué tipo de comedia estamos consumiendo. Para trasmitir, comunicar desde un lugar distinto”, comenzó a mencionar.

Asimismo, la colaboradora de programas como Me caigo de risa ahondó en que también el público tenía una incidencia activa en la situación.

“Pero también en los que consumimos, (preguntarnos) qué consumimos. Porque si seguimos consumiendo discursos que solo perpetúan cosas que siguen lastimando, que siguen violentando... hay muchas formas inteligentes de hacer comedia sin pasar encima de nadie y sobretodo aprender a ver qué es lo que estamos consumiendo. Eso me parece que si hiciéramos eso la llevaríamos más fácil los comediantes”, aseveró.

Comediantes que han pedido “cancelar” tras chistes

Franco Escamilla es uno de los cómicos que aún se encuentra en el ojo del huracán, esto después de que dijera en días pasados unos chistes misóginos.

“Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando qué quieren los hombres, ve y chécate. Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía ‘el hombre quiere comida, sexo y silencio’”, comentó en un clip que rápidamente se viralizó en redes.

Asimismo, durante su comentario, el standupero ahondó un poco más en que los hombres eran muy sencillos de complacer si las mujeres seguían su consejo.

“No hay mejor prueba de amor que poder estar callado cinco minutos con tu pareja, pero si eres de las que van dos minutos y medio y le dices: ‘¿Todavía me seguirías queriendo si soy un algoritmo de YouTube?’, chin** tu madre”, señaló el actor.

Otro famoso que también fue criticado es Platanito, el cual hizo durante uno de sus shows una “broma” sobre el feminicidio de Debanhi Escobar.

Ante esta situación, los padres de la joven decidieron tomar acciones legales en contra del comediante por revictimizar a su hija.

“Estoy segura que él hace su show y lucra con el dolor de las personas que hemos pasado por esta situación, yo creo que no es correcto, no se ha puesto en los zapatos de los padres. Si estuviera en nuestro lugar, yo creo que le molestaría igual, debe tener respeto, debe tener otro contexto para hacer su show y respetar a las personas que ya no tienen vida”, comentó la madre de Debanhi en algún momento.

Cabe señalar que tanto Platanito como Franco Escamilla no se disculparon por sus comentarios e, incluso estallaron, respectivamente, en contra de quienes los criticaron.

“Yo agradezco a la raza que se pone la playera y brinca por mí en redes, no les contesto porque luego la raza contesta bien violenta y como les digo en el show, el odio genera odio. Yo estoy intentando hacer comedia, si eso a unas personas les genera odio ya es decisión de ellas”, dijo Franco en su programa La mesa reñoña después de su más reciente polémica.