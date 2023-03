Kai regresó con mini-álbum mientras su grupo, EXO, se prepara para nuevo material

Kai presenta su tercer mini-álbum Rover Foto: Twitter @weareoneEXO

Kim Jong-in, conocido en el mundo artístico como KAI, lanzó su tercer mini-álbum titulado Rover el cual presentó a dos años de su último material solista que coincidió con el último álbum de su grupo EXO antes de entrar en un descanso por motivos de agendas y servicio militar.

Influenciado por sonidos latinos, el EP que contiene seis canciones cuenta con la canción principal que es Rover, tonada donde habla de su alter ego Rover y la personalidad de esta palabra que trata sobre una persona que constantemente moviéndose o deambulando, por otro lado esta personalidad se relaciona a la segunda canción del álbum titulada Black Mirror donde insta a sus fans a dejar por un momento él teléfono y mirarse en la pantalla negra cuando este objeto se apaga y reflexionar hacía donde quieren ir.

No obstante, es tanto en el sencillo titular como en la canción Bomba, el cantante retoma música latina como parte de la melodía que habla sobre la libertad pero en una entrevista reciente, el astro de 29 años menciona que la manera más propia de sentir libertad es haciendo el mejor esfuerzo posible en la búsqueda de esa vivencia. Previamente ninguno de los integrantes del grupo se había inclinado por esta vertiente musical, ya que se acercaban más a la música pop y balada.

Fue a finales de 2022 cuando se dieron a conocer algunas de las actividades que el grupo EXO tendría previstas en conjunto y como solistas, sin embargo, el álbum de KAI no estaba dentro de esas diligencias señaladas pero sí mini-álbums de Baekhyun, Suho, D.O. y Chen; en este tenor se da la posibilidad de que estos miembros realicen actividades solistas ya que todos han completado el servicio militar obligatorio, aunque KAI estaría próximo a enlistarse durante este año, pero el vocalista no ha hecho declaraciones sobre este tramite.

Así también para una revista coreana, Baekhyun, integrante que regresó recientemente del servicio militar, aseveró que el grupo se estaba preparando para un LP que no pasaría de la primera mitad del año.

EXO estaría en posibilidades de regresar a México a seis años de su última visita

Filtrado a través del sitio coreano Instiz. dentro de un cronograma previsto para artistas de SM Entertainment en 2023, se podrían apreciar las actividades que estarían realizando los grupos de dicha agencia durante todo el año además de mostrarse algunas de los planes que tendrían en el ámbito musical, también las previas a tours y de acuerdo a esta información, EXO tendría un fan o concierto internacional y el integrante Baekhyun actividades de gira por Japón.

Y en 2014, EXO visitó por primera vez México como parte de la alineación de Music Bank en México, donde varios idols coreanos hicieron covers de canciones en español, siendo el más viral y reconocido Sabor a mi que interpretó el grupo, siendo una composición original de Álvaro Carrillo.

En 2017 EXO, agrupación a la que Kai pertenece, visitó la Ciudad de México durante su tour EXO’rDIUM que se presentó en Arena Ciudad de México y tras seis años sin venir a México, se espera que con el regreso del grupo previsto para abril o junio el conjunto visite CDMX ante la noticia que aseguraba el grupo de SM Entertainment se reuniría para iniciar actividades promocionales.

Si bien hasta el momento no se ha confirmado la visita del grupo o planes, para fans esto no suena descabellado ya que NCT 127 y Super Junior, grupos hermanos de EXO, estuvieron en México a inicios de año con sus respectivos tour además de que se espera Super Junior regrese a México en el transcurso del 2023.