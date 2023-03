Tras despido, Ana María Alvarado espera a Maxine Woodside en audiencia de conciliación

Maxine comentó en su espacio que le molestaba que Ana María lucrara en su canal de YouTibe con la muerte de Alejandro Iriarte (Foto: Instagram)

A pesar de que parecían tener una estrecha amistad, Ana María Alvarado y Maxine Woodside ocasionalmente no podían ponerse de acuerdo sobre cuándo hablar frente a los micrófonos, y hubo algunos “malentendidos” que eran obvios para todos los espectadores.

Uno de los más recordados fue cuando la señora Maxine Woodside defendió a Luis de Llano en el juicio de Sasha Sokol, alegando que su relación no había sido ilegal porque ambos estaban enamorados en ese momento, y que, antes, era común que las chicas salieran con adultos porque “eran otros tiempos”.

Los comentarios de La Reina de la Radio hicieron que, Ana María Alvarado, visiblemente enojada, le rebatiera que era un caso de estupro que siempre ha existido, a lo que su compañera le respondió que no había delito si los padres de Sokol estaban de acuerdo.

“No, pero en esa época ella estaba enamorada de Luis, ahorita, digan lo que digan, en esa época estaba enamorada de Luis porque todos los que lo vimos, veíamos cómo Sasha estaba muy enamorada de Luis” Maxine Woodside a Ana María Alvarado.

(Instagram/@anamarialavarado/@maxwoodside)

Ana María Alvarado busca conciliar

Según revela el programa Sale el Sol, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, se presentó el día de hoy a una audiencia en espera de conciliar con Maxine Woodside de su supuesto despido y la falta de liquidación.

“Estamos aquí en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como todos saben, trabajé durante 32 años en ‘Todo para la mujer’, con Maxine Woodside. Bueno, me despidieron y no me dieron liquidación, lo único que estoy luchando es por mis derechos. No es un pleito contra nadie. No hay villanos, ni hay víctimas” es lo que dijo durante el programa matutino ‘Sale el Sol’.

“Yo invito a Maxine Woodside que, lo único que hay que hacer, es cumplir con las obligaciones laborales. No se trata de nada más. No es algo complicado. Cuando dos personas no se ponen de acuerdo, hay que ir con un tercero, que es la autoridad, que es quien decide quién tiene la razón. Si ella dice que desconoce la cantidad que me pagaba, desconoce si tenía contrato, pues es el momento aquí justamente, para probarlo y que todo quede claro”, añadió.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside han ocupado los principales reflectores de la farándula mexicana (Foto: Instagram/@ceciescandonfoto/ Captura Radio Fórmula)

En caso de que Maxine no se presente, se realizará otra cita para poder conciliar la liquidación del supuesto despido que se realizó el 31 de enero, “En caso de que no acudiera no hay problema, hay otra cita de conciliación más adelante” dijo la periodista.

El origen del pleito entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado

Fue la periodista Ana María Alvarado quien anuncio que fue víctima de un despido injustificado por parte de Maxine Woodside, además de que afirma estar viviendo un proceso de liquidación, pero las declaraciones entre ambas, detallan versiones distintas de lo ocurrido.

Fue desde el pasado mes de diciembre que Alvarado ya solo realizaba una aparición semanas en el programa de RadioFórmula, Todo para la Mujer, esto, a consecuencia de cambios en la producción y bajas en el presupuesto, así lo comentó la misma Woodside.

Está más tranquila porque podrá seguir trabajando (IG: anamaalvarado)

Todo para la mujer es un programa radiofónico y televisivo en donde Ana María llevaba colaborando 32 años, apenas el pasado 7 de febrero Maxine Woodside, Shanik Berman y la invitada Sugey Ábrego informaron que su compañera no había llegado a la oficina, pero que “ahí estaba su silla”.

“Seguimos esperando a Anita, seguro viene en camino de Sale El Sol. Ahí está su silla” expresó la titular del programa.

Ana María Alvarado se ha notado conmovida por todo lo sucedido: “Estoy en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo, yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos” mencionó en su canal de Youtube.