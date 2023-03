El comentario que hizo enojar a Ana de Armas momentos antes de la entrega del Oscar

Ana de Armas detuvo al presentador para mencionarle que no entendía su comentario (Reuters/captura de pantalla)

Ana de Armas vivió un incómodo en la alfombra de los Oscar 2023 momento que se hizo viral debido que un periodista le mencionó que había dormido en el sillón de un colega actor, algo que evidentemente la molesto.

Mientras que la cubana hacía su recorrido por la alfombra, hablando con los medios sobre su nominación a Mejor Actriz por su actuación en Blonde, llegó a la cámara de TNT, donde estaba el periodista Axel Kuschevatzky.

Mientras hablaban de los logros de Ana, el argentino mencionó que la actriz durmió en el sillón de Alex Pettyfer. Este comentario desconcertó a la protagonista de Blade Runner 2049, quien veía al suelo mientras continuaba escuchándolo.

Cuando finalmente reaccionó, frunció el ceño y le preguntó de quién hablaba, a lo que el presentador repitió “mi amigo, Alex Pettyfer”. Ana le mencionó que no conocía al actor, a lo que Kuschevatzky quiso cambiar sus palabras y dijo: “No, no, me refiero a la gente que te ayudó”.

La actriz, molesta, le dijo: “Yo no he vivido en el sillón de nadie”.

Axel Kuschevatzky nuevamente intentó salir del incómodo momento diciendo: “No, no, no”. A lo que la histrionisa respondió: “Ah, okay”.

El público que presenció esta interacción compartió en Twitter estar también desconcertada, pues no entendieron el fin con el que el periodista hizo ese comentario.

