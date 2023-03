“Son psicópatas”: Andrea Legarreta negó supuesto romance con Enrique Peña Nieto

Tras su separación de Erik Rubín, surgió un supuesto emparejamiento de la presentadora con el ex presidente

La separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta despertó un gran interés, pues llevaban 22 años juntos y tienen dos hijas, esto provocó que se desataran rumores, primero se aseguró que había una tercera persona involucrada, concretamente Apio Quijano, con quien el ex Timbiriche compartió espacio en los conciertos de la gira 90′s Pop Tour; sin embargo, ahora la presentadora fue “emparejada” con Enrique Peña Nieto, el ex presidente de México.

La conductora de televisión ya reaccionó ante las suposiciones y habló sobre ellas durante una emisión del programa Hoy. Mientras Legarreta estaba sentada en una mesa junto a los otros conductores, mostró un fotomontaje en su celular y se burló de dicha edición, pues fue utilizada para difundir rumores.

“Me acaban de mandar una foto que dice ‘Confirma romance con Peña Nieto’, yo salgo abrazada y hasta beso y todo. O sea, ya no queda más que reírse ¿De qué están hechos? son unos enfermos, psicópatas”, mencionó entre risas.

Andrea Legarreta aseguró que nunca ha interactuado con el ex presidente (Instagram/@epn/@andrealegarreta)

Además, explicó que este tipo de montajes y videos suelen usarse para difundir información falsa e incluso vender productos a nombre de ciertas personalidades públicas; “Y a veces entras y dice ‘Decidió poner su negocio de pastillas para bajar de peso’, me han puesto en fotos con personas... que bueno, mejor ni digo nombres. En serio están muy enfermos de la cabeza (quienes hacen esto)”, dijo.

Después hizo un llamado al público en general y a sus seguidores a no replicar ni crear ese tipo de montajes para confundir a otras personas respecto a su vida personal. El montaje al que Legarreta se refirió era de una foto doble en un canal de YouTube, en la imagen apareció su rostro encimado en alguna imagen donde Peña Nieto estaba abrazando a su pareja.

En otra foto que fue reducida a miniatura, la edición fue de su rostro supuestamente “besando” al ex mandatario de México, cuyo sexenio duró de 2012 a 2018. “En verdad no caigan en estas enfermedades de la gente, son unos psicópatas. ¡Ah caray!, mira esos besotes cuando nunca lo he visto en mi vida”, detalló con indignación y a la vez, burla.

En su momento, los usuarios en redes sociales reaccionaron con humor a la separación de la popular pareja (Captura de pantalla)

Aparentemente, dicha imagen buscaba hacerse pasar por una noticia de espectáculos verídica y difundió un rumor sobre el supuesto romance de Enrique Peña Nieto y Legarreta, para así, asegurar que la ruptura entre la presentadora de Hoy y Rubín había sido por aparente infidelidad.

Recientemente, Andrea Legarreta y Erik Rubín subieron una historia de Instagram en simultáneo, se dejaron ver sonrientes en un jardín, estaban en compañía de sus hijas Mía y Nina. Fue la primera vez en que publicaron algún contenido juntos después de anunciar el término de su romance.

En redes sociales, mucha gente aseguró que se trataba de grabaciones correspondientes a 2022, pero los breves clips se explicaron por sí mismos, ya que se trataba del festejo de cumpleaños de José Ángel Rubín, padre del ex Timbiriche.

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron como familia, pues desde el principio negaron una total separación (Instagram/@andrealegarreta)

Es importante mencionar que desde el principio, ambos dijeron que su amor se había transformado y que no dejarían de convivir, pues tenían que estar presentes en la educación de sus hijas adolescentes, además de que tienen varios proyectos en conjunto a futuro.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”, escribieron en su momento.