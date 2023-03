Pedro Sola arremetió contra restaurantes en Polanco que invaden las banquetas con sus “sombrillas”

(Captura YouTube: Ventaneando)

Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, algunos restaurantes de la Ciudad de México comenzaron a poner mesas, sombrillas o estructuras a las afueras de sus restaurantes para así tener mayor ventilación y prevenir la transmisión del virus. Sin embargo, aunque poco a poco las medidas preventivas han descendido, muchos establecimientos decidieron dejar sus mesas en la vía pública y hacerla parte de sus establecimientos.

Fue ante este contexto que Pedro Sola, uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana, estalló en redes sociales y se quejó de que los restauranteros de una exclusiva zona en la capital del país continuaran invadiendo las banquetas.

A través de su cuenta de Twitter el presentador de Ventaneando y gran amigo de Pati Chapoy se mostró disgustado por esta situación al demostrar su hartazgo.

“El tránsito en la ciudad ya de por si muy difícil, se ha deteriorado por el permiso que dio el gobierno para que los restaurantes se apropiaran del arrollo vehicular. Pensé que fue por la pandemia pero no”, comenzó a decir.

Pedrito señaló que no le parecía correcto que los establecimientos de comida continuaran optando por expandirse a la vía pública, lo cual impedía el paso a los transeúntes.

“Siguen y siguen poniendo mesas y armazones con techos y sombrillas, aquí en Polanco dense una vuelta por cualquier calle. Una abuso de las autoridades seguramente cobrando esos espacios que desde luego no son propietarios de ellos”, colocó el famoso.

(Twitter)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos tuvieron opiniones encontradas respecto a la postura que emitió el artista de TV Azteca.

“Tu tío el cochista que no entiende que los únicos causantes del tránsito son los coches”. “El tío Pedrito Sola, como yo, odia las terrazas”, son algunas de las menciones que aparecen en Twitter.

Cómo cambiaron los restaurantes durante la pandemia por COVID-19

Parte de las medidas que implementó el gobierno de la CDMX durante los primeros años de la pandemia por COVID-19 involucraban ciertas restricciones tanto en los horarios, como en el aforo de los restaurantes. Asimismo, a partir del semáforo epidemiológico, cada semana se dictaminaban las modificaciones que podrían existir al respecto.

Entre las disposiciones que los negocios debían cumplir destacaba el uso de filtros sanitarios, dispensadores de gel, material informativo, uso de cubrebocas y el mantenimiento de una distancia de 1.5 metros entre las mesas, las cuales deben estar en zig-zag.

CIUDAD DE MÉXICO, 19ENERO2021.- Restaurantes de Polanco continúan recibiendo clientes una vez que su reapertura fuera permitida otorgando servicio al cliente en zonas al aire libre, ya sea en: terrazas; banquetas, o incluso en áreas de estacionamiento vehicular. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Por lo que en 2021, varios integrantes del miembro restaurantero plantearon la posibilidad de utilizar los carriles adyacentes a los restaurantes para la colocación de mesas al exterior de los locales y así conseguir ampliar la cantidad de personas que pueden recibir.

Esta medida efectivamente consiguió implementarse, sin embargo, en este 2023, cuando el aforo de los restaurantes ya ha regresado a su normalidad y las medidas de distancia entre mesas ya no son un tema, es común observar en zonas como Polanco, La Roma o La Condesa, que algunos establecimientos de comida aparentemente dejaron de forma permanente la extensión de indumentaria al exterior de sus locales.

Ante esto, el 28 de febrero se publicó el nuevo reglamento en la Gaceta de la Ciudad de México, elaborado en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

No obstante, aunque entre las reglamentaciones se incluyen exhibir el menú con los precios, tener de forma visible los métodos de pago, no sobrecargos en ingredientes extra o aclaración de costos adicionales, aún no hay un apartado referente a la extensión de ciertos establecimientos a la vía pública.