Evidenciaron que el nuevo colega de Medio Metro lo habría “regañado” en una presentación

Internautas aseguraron que el bailarín recibe tratos condescendientes tras separación de Sonido Pirata

A través de redes sociales se difundió un video en el que el nuevo compañero de Medio Metro le habló de forma condescendiente, de acuerdo con los comentarios de algunos internauitas. Además de “regañarlo”, también lo habría ignorado en una petición que no quedó muy clara.

El momento fue captado en Oaxaca, mientras un grupo de personas se reunieron alrededor del bailarín conocido como Medio Metro, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez Saldallo. Se pudo ver que el joven estaba intentando comenzar la rutina, pero quería expresarle algo al colega con el que se presenta tras su separación de Sonido Pirata.

La voz del sujeto empezó a decirle en tono firme “Estas en vivo, estás en vivo, tu te vas moviendo, yo voy diciendo”, aunque se trató solo de una indicación entre compañeros, muchos internautas consideraron que se trataba de una expresión grosera, ya que Medio Metro parecía preocupado y le señalaba algo en su garganta, al parecer quería tomar agua, aunque tampoco se sabe si se trataba de alguna expresión distinta.

Medio Metro "Original" ya registró su marca y toma clases de canto (Foto: Instagram)

Ante la insistencia, el sujeto y aparente amigo del popular bailarín le dijo: “Tu así dale”, es decir, dando a entender que se pusiera a bailar y continuar con la rutina sin atender lo que le estaba diciendo. Después el “manager” presentó a una joven y empezaron a lucir algunos pasos mientras animaba. Las personas a su alrededor no dieron la apariencia de haber percibido la supuesta hostilidad, pues solo estaban grabando y riéndose con el celular en la mano.

Entre comentarios de TikTok, algunos internautas dejaron mensajes como “Y a continuación, el desanimador”, “Le está cayendo el karma por dejar a Pirata”, “¿Alguien sabe si mínimo ya le pagan más de 500 pesos?”, “El traicionero”, “Se nota como lo quiere, pasó de tener un camarada a tener un patrón”, e incluso hubo un usuario que comparó la relación de Medio Metro y su manager con la que llevaba Sprezzatura y el mono, ambos personajes de la película stop-motion Pinocho (2022), la versión de Guillermo del Toro.

Hasta el cierre de esta publicación, el bailarín no ha emitido algún comentario respecto a la situación señalada por los internautas, cabe mencionar que el video viral en TikTok surgió de una transmisión en vivo en su página oficial de Facebook.

Medio Metro fue invitado a La Rosa de Guadalupe (Facebook/MedioMetro y Archivo)

Independientemente de las críticas que generó el video, cuando el bailarín anunció que formaría parte de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, aseguró que estaba teniendo mejores oportunidades que las que llegó a alcanzar junto a Sonido Pirata.

“Ya me hablaron del canal de la Rosa de Guadalupe, ya voy a estar ahí y la verdad le doy muchas gracias a La Rosa de Guadalupe, porque me están abriendo las puertas también de muchos lados”, dijo durante una transmisión en vivo a través de Facebook.

Durante la charla con sus seguidores de Facebook, el bailarín dijo que prefería ignorar las burlas y el odio emitidos hacia el, para quedarse solo con lo bueno, con sus fans y con el apoyo que ha recibido. Y es que tras la disolución de sus colaboraciones con Sonido Pirata, mucha gente aseguró que Medio Metro no lograría abrirse paso hacia la fama, pues hacían una dupla tan icónica en redes sociales, que las personas creyeron que ninguno de los dos tendría éxito tras la separación.

Medio Metro se separó de Sonido Pirata por supuesta inconformidad con su paga por evento

“Me siento muy feliz, muy contento, porque la verdad cuando vi ese papelito me agarre leyendo, la verdad me agarre llorando porque dije ‘no manches no puedo creer el cariño de tanta gente que me está apoyando, me está siguiendo’. La verdad yo me siento súper feliz, súper contento”, en referencia al registro legal del nombre Medio Metro.