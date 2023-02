Andrea Legarreta admitió que su matrimonio con Erik Rubín cayó en la costumbre y negó infidelidad

Legarreta y Rubín llegaron al altar en el año 2000, años después procrearon a Mía y Nina (Foto: Instagram)

Este miércoles 22 de febrero Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron un mensaje en conjunto en el que dieron a conocer que tras 22 años de matrimonio su relación llegó a su fin. Fue en un texto en común en su cuenta de Instagram donde, al pie de un video donde se les ve de espaldas caminando abrazados en Central Park, Nueva York, los famosos escribieron que la separación se dio en buenos términos y plenos de amor el uno por el otro.

El cantante y la conductora de Hoy destacaron que continuarán su relación como familia, al cuidado de sus hijas adolescentes, Nina y Mía, pero que su relación como pareja simplemente pasó a otro plano.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia.”, escribieron.

El anuncio causó revuelo, pero el hecho de que aún exista mucho amor entre ambos ha causado suspicacias, entre las cuales algunos usarios de internet han especulado alguna presunta infidelidad en el matrimonio, lo que habría generado la separación.

Al respecto, la también actriz de Vivan los niños y Baila conmigo negó categóricamente que su inesperada separación se deba a que exista una tercera persona “en discordia”.

“Lo comenté desde que me paré aquí, la gente parece que quiere eso, están ávidos de pensar en eso (una infidelidad), nadie que se sienta traicionado o que odie a la pareja o que termine de una forma dolorosa se expresa como yo lo estoy haciendo, nadie se expresa como él lo está haciendo”.

En la transmisión de "Hoy" de este jueves 23 de febrero, Andrea Legarreta rompió en llanto tras su separación de Erik Rubín (Foto: Captura de pantalla)

“Los dos hicimos el comunicado, los dos lo compartimos, a lo que voy es que si hubiera algo horrible, sucio, turbio, no estaría pasando lo que está pasando”, expresó a su salida de Televisa la tarde de este jueves 23 de febrero la actriz de 51 años.

Y es que la famosa lamentó que algunas personas estén tan acostumbradas a historias trágicas en el amor que tengan que “ensuciar” las rupturas “sanas” que se dan de manera consensuada y libre.

“Tristemente el mundo y la gente está acostumbrada a ver relaciones que terminan horriblemente, aunque seamos del medio, cuánta gente fuera del medio sueña con una historia de amor que dure para siempre y que terminan pronto. Cada vez vemos que pasa más eso”, expresó.

El anuncio ha causado revuelo, pues la pareja era considerada como una de las más estables del medio artístico mexicano (Foto: Archivo)

Como lo expresó en su comunicado en conjunto, Andrea Legarreta dejó la puerta abierta por si más adelante ella y su ahora expareja se dan cuenta de que seprarse no fue “la mejor decisión”.

“Yo no tengo que dar a entender nada, el comunicado ahí está... no voy a seguir ya cayendo en preguntas que ensucien nuestra situación. Al final no somos ni la primera ni la última pareja (en seprarse), no sé qué vaya a pasar con nosotros”, subrayó.

Asimismo, al ser cuestionada por un reportero respecto a que si con tanto tiempo de matrimonio, su dinámica como pareja “cayó en la costumbre”, Legarreta admitió que algo hay de eso. Así lo respondió.

“Tantos años, debe haber una parte que aunque ames, hay costumbre, al final te acostumbras a un trabajo, a tus hermanos, a tus amistades, a compartir tanto tiempo y tanta vida juntos. Evidentemente hay una costumbre, pero también hay amor aunque cueste trabajo entenderlo, se los digo de verdad, hay amor”, expresó la famosa presentadora del matutino de Televisa.