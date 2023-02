Yahir no apoyará que su hijo Tristán regrese a OnlyFans

Yahir no apoyará a Tristán mientras él quiera dedicarse a OnlyFans (Instagram/@tristan_gss y @yahirmusic)

Yahir nuevamente se sinceró acerca de su relación con su hijo, Tristán, y ante sus planes de iniciar su carrera en el modelaje con OnlyFans, el cantante dijo que no está dispuesto a apoyar al joven, por el contrario, se alejará más de él.

Pese a que Tristán ha mencionado que le gustaría acercarse a su papá, en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, el exacadémico declaró que no está dispuesto a retomar su relación, aunque lo quiera y quiera estar a su lado, pues no apoya la forma en que está manejando su vida, como los problemas de drogadicción que tuvo y sus planes de volver a las plataformas de contenido erótico.

“No, yo no lo apoyo. No, no, no. Con todo esto, de hecho, es por lo que estamos distanciados. Es triste y no lo puedo negar, es triste, pero también soltar es importante. Y nada, mi hijo tiene que vivir lo que quiere vivir”

Tristán tiene 25 años y actualmente es cantante, pero está decidido a decirse al modelaje (Instagram/@tristan_gss)

Fue hace unos días que Tristán reactivó su perfil en OnlyFans, donde ha publicado videos explícitos con sus exparejas. Ahora el joven anunció su regreso a la plataforma, de la mano del cantante Érick Zepeda.

Ante la insistencia de la prensa sobre si aún le guarda aprecio a su hijo, el intérprete de Alucinado dijo que quiere a Tristán, pero no está dispuesto a apoyar su comportamiento y su forma de demostrarle que no aprueba lo que hace es alejándose de él.

“Claro, por supuesto, quiero a mi hijo y lo quiero, no lo quiero en otro lado, lo quiero conmigo, y no agarrar el camino fácil, y ‘ah, bueno, no me aceptan como soy’, y agarro camino, es que no lo puedo aceptar así. Mi hijo es otro”

El joven recientemente compartió que una de sus metas es seguir los pasos de su padre, tanto como cantante como estrella de realitys (Instagram/@tristan_gss)

Yahir agregó que, por tanto, quiere dejar de hablar de Tristán y no hará más declaraciones.

A inicios de febrero, Tristán confirmó que está distanciado de su papá, pero le hizo saber que lo quería y esperaba verlo pronto para platicar de los proyectos en los que actualmente está participando.

Tras estas declaraciones del joven de 25 años, Yahir fue cuestionado por la prensa y solamente respondió que le dolía el distanciamiento que existía entre ambos, pues él pasó por situaciones difíciles, como la muerte de su abuela, y su hijo no estuvo con él en su luto.

“Me duele que falleció mi abuela hace dos meses, no estuvo, o sea, no está en los momentos más importantes, no está conmigo, no está con su mamá, no está en ningún lado”, dijo ante la prensa.

Tristán hizo su regreso oficial a OnlyFans al mismo tiempo que anunció que será parte de un reality (Instagram/@tristan_gss)

En aquella ocasión, le deseó éxito a Tristán, pero comentó que desconoce todos los planes de su hijo. También reveló que no está de acuerdo con todo lo que hace en su vida, pero ya no se lo hace saber porque el joven no tomará en cuenta sus opiniones.

Hace casi un año fue que comenzaron regresaron los problemas entre el cantante y su hijo debido a las adicciones del joven y su estilo de vida. En aquella ocasión, Yahir se mostró dispuesto a ayudarlo y estar para él.

Los problemas en la familia se remontan a años atrás, cuando Tristán comenzó a utilizar drogas (Instagram/@tristan_gss)

El ex integrante de La Academia externó que se sintió preocupado por las decisiones que estaba tomando su hijo y solamente esperaba que estuviera bien. Desde entonces enfatizó que lo único con lo que no estaba de acuerdo eran sus adicciones.

“Mi hijo en adicciones es otra persona, es eso nada más. No voy a permitir las adicciones porque yo no soy adicto, nunca lo he sido. Siempre he sido un vato sano, me encanta eso”, comentó a los medios.