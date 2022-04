Un miembro del servicio ucraniano camina delante del avión de carga Antonov An-225 Mriya, el más grande del mundo, destruido por las tropas rusas en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un aeródromo en el asentamiento de Hostomel, en la región de Kiev, Ucrania. 2 de abril de 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak

The Russian army on Wednesday threatened to attack Ukrainian command centers in the capital, Kiev, if Ukrainian troops continue to attack Russian territory.

“We are seeing attempts by Ukrainian troops to carry out acts of sabotage and attack Russian territory,” the Russian Defense Ministry said in a statement. “If these cases continue, the Russian armed forces will attack decision-making centers, including in Kiev.”

News in development...