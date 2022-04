FOTO DE ARCHIVO: Huevos de chocolate Kinder en un supermercado en Islamabad, Pakistán, 18 de julio de 2017. REUTERS/Caren Firouz

The Federal Commission for the Protection Against Health Risks (Cofepris) issued an alert for possible Salmonella contamination in four batches of the famous Kinder chocolates, in its presentation of Kinder Mini Eggs, which will be voluntarily withdrawn from the national market by the company that produces and markets them.

According to a Commission statement, Ferrero de México S.A. de C.V.

Information in development...