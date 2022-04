25 photos of Yahidne, the Ukrainian village looted where the Russians locked more than 300 inhabitants in a basement: many did not survive

The inhabitants of Yahidne, in northern Ukraine, say that at the beginning of the invasion the Russians behaved well, offered to share their food and expressed surprise at the appearance of the town. But it lasted very short. They started stealing almost immediately. “They started looting, they took everything they could,” said Petro Hlystun, 71, who witnessed the scene. “There was a flashlight, a tablet that my son brought from Poland. They took everything.”

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de la escuela de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

On March 5, residents said they were ordered to go to the school basement where they would spend the next 25 days, with short breaks to relieve themselves or stretch their legs. The Russian soldiers told them that the confinement was for their own protection.

They described sharing buckets as a toilet and taking turns sleeping in the small, crowded rooms, as there was not enough room for everyone to lie down.

Petro Hlystun, de 71 años, hace gestos frente a las casas destruidas de su pueblo, Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

“It was almost impossible to breathe,” said Olha Meniaylo, an agronomist who said she was in the basement with her 32-year-old son, wife and grandchildren, a 4-month-old baby and an 11-year-old boy.

She said that Russian soldiers demanded a list of people in the basement to organize the meal, and she had counted 360. Others said there were more than 300 people.

“For the elderly, it was difficult to stay there in the dark without fresh air, so it was mostly the elderly who died.”

La gente se para fuera de la entrada al sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Uno de los estrechos lugares donde pasaron 25 días los residentes de Yahidne Olha Meniaylo/Handout via REUTERS via REUTERS

Ivan Balanovych fuma un cigarrillo con sus amigos frente a una escuela dañada, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ven camas improvisadas dentro del sótano de la escuela (REUTERS/Marko Djurica) REUTERS

She said that the first burial took place after the murder of a man and four elderly people who died in the basement occurred on March 12. Russian soldiers allowed some young people to dig shallow graves.

“As soon as they started digging, there were shelling,” Meniaylo said. “The people who were digging had to lie on the bodies in the graves to protect themselves from shelling. My husband was there.”

Oleksandra Potii llora mientras observa los restos del pueblo frente a la escuela donde estuvieron confinados en Yahidne REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Vitalii Udod, un voluntario llegado desde Kiev, ayuda a recolectar cuerpos de las víctimas de la guerra en Yahidne. El número es aún indeterminado REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Ivan Balanovych, sentado en un rincón ahora liberado del sótano que albergó a más de 300 personas durante la invasión rusa REUTERS/Marko Djurica REUTERS

One morning, a woman who had a cow was escorted to bring milk for the children. Others were allowed to leave occasionally according to the whims of Russian soldiers. When they returned home, Russian soldiers had taken everything from televisions to women's underwear.

Las palabras "marzo del 2022" están grabadas en una pared dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Se ve un dibujo en una pared dentro del sótano de una escuela, con las palabras "Underground, bank and boom",(sótano, bunker, boom) mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, el 6 de abril de 2022. REUTERS /Marko Djurica REUTERS

Se ven sillas y mesas dentro del sótano de una escuela, mientras continúa la invasión rusa de Ucrania, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania, 6 de abril de 2022. REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Más camas improvisadas dentro del sótano de la escuela REUTERS/Marko Djurica REUTERS

La entrada al sótano de una escuela está inscrita con las palabras "Tengan cuidado, niños" REUTERS/Marko Djurica BUSCAR REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, sentada en el sótano de la escuela REUTERS

The last victim recorded on the basement walls, Nadiya Budchenko, died on March 28, Tolochina said, two days before Russian troops withdrew from the village when their advance towards the Ukrainian capital stopped.

In addition to those, mostly elderly, who died of exhaustion in the suffocating and overcrowded conditions, Tolochina named others who said they were killed by Russian soldiers, including Viktor Shevchenko and his brother Anatolii, known as Tolya.

Se ve a los residentes de Yahidne dentro del sótano de una escuela, un día después de que las tropas rusas se fueran, en el pueblo de Yahidne, cerca de Chernihiv, Ucrania. 31 de marzo de 2022. Los residentes continuaron durmiendo en el sótano de la escuela ya que sus casas habían sido destruidas. Olha Meniaylo/Folleto via REUTERS

Como en una prisión, las marcas de los días que iban pasando fueron dejadas en esta pared del sótano REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Halyna Tolochina está frente a una pared en la que se colocó un calendario y los nombres de las personas que fueron muriendo den tro del sótano en el que estaban confinadas. a la izquierda de la puerta, las personas asesinadas por las tropas rusas, a la derecha, las de las que murieron por causas "naturales" debido al encierro y sus patologías previas. El primero de ellos, Dmytro Muzyka, falleció el 9 de marzo REUTERS/Marko Djurica REUTERS

Tolochina muestra el sitio en el que pasó buena parte de su encierro REUTERS

Uno de los edificios de Yahidne quedó destruido por un incendio durante la invasión REUTERS

Otro sector del pueblo en el que se ven las ruinas y un vehículo destruido REUTERS

Tamara Klymchuk, de 64 años, acarrea las pertenencias que le han quedado tras la invasión rusa: "Teníamos una buena vida" dijo. Su sobrino de 50 años, Viktor Shevchenko, fue uno de los habitantes del pueblo asesinados por los rusos. "Nunca pensamos que tanto dolor podía caer sobre nosotros" REUTERS

All photos of the Reuters agency by Marko Djurica, except where indicated

