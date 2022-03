The last ten winners of the Miami tennis tournament

The last ten winners of the Miami tournament, Masters 1000 in the ATP and WTA 1000 among women, whose 2022 edition starts on Wednesday:

- Men

2021: Hubert Hurkacz (ENG)

2020: canceled due to pandemic

2019: Roger Federer (SUI)

2018: John Isner (USA)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

2015: Novak Djokovic (SRB)

2014: Novak Djokovic (SRB)

2013: Andy Murray (GBR)

2012: Novak Djokovic (SRB)

- The most successful players in the history of the Miami Open:

1. Andre Agassi (USA) 6 (1990, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003)

. Novak Djokovic (SRB) 6 (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016)

3. Roger Federer (SUI) 4 (2005, 2006, 2017, 2019)

4. Pete Sampras (USA) 3 (1993, 1994, 2000)

- Women:

2021: Ashleigh Barty (Australia)

2020: canceled due to pandemic

2019: Ashleigh Barty (Australia)

2018: Sloane Stephens (USA)

2017: Johanna Konta (GBR)

2016: Victoria Azarenka (BLR)

2015: Serena Williams (USA)

2014: Serena Williams (USA)

2013: Serena Williams (USA)

2012: Agnieszka Radwanska (POL)

- The most successful players in the history of the Miami Open:

1. Serena Williams (USA) 8 (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015)

2. Steffi Graff (GER) 5 (1987, 1988, 1994, 1995, 1996)

3. Venus Williams (U.S.A.) 3 (1998, 1999, 2001)

. Victoria Azarenka (BLR) 3 (2009, 2011, 2016)

