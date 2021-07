México busca restablecer lazos diplomáticos con Corea del Norte

Marcelo Ebrard, Mexico's secretary of foreign affairs, arrives for the first annual state of the nation report by Andres Manuel Lopez Obrador, Mexico's president, in Mexico City, Mexico, on Sunday, Sept. 1, 2019. The Mexican peso is set to post its biggest monthly loss since Obrador abruptly canceled an airport project in Mexico City last October.

(Bloomberg) -- México intenta restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con Corea del Norte, dijo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

“Tenemos una posición abierta respecto a las relaciones con cualquier país en el mundo”, dijo Ebrard a la prensa en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. “Nosotros respetamos a cada Gobierno y vamos a restablecer relaciones con Corea del Norte también, como con cualquier otro país”, agregó.

Reconoció que Corea del Norte había cometido violaciones del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad al realizar pruebas nucleares y lanzar misiles con tecnología balística de largo alcance.

Ebrard, potencial candidato para las próximas elecciones presidenciales de México, podría estar apelando a la base del partido gobernante, Morena, al tiempo que muestra independencia de Estados Unidos en cuanto a política exterior.

México cortó lazos con Corea del Norte bajo la administración anterior, y su presidencia emitió un decreto que instruye a las agencias gubernamentales cumplir con las resoluciones de la ONU sobre Pionyang.

En otra señal de interdependencia, el sábado, el Gobierno envió suministros médicos a Cuba para ayudar a la isla a enfrentar la pandemia de coronavirus, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana en un comunicado. “México, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), apoyará a la hermana República de Cuba con una donación de 800.000 jeringas con agujas”, indicó la Secretaría.

