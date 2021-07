Racistas atacan a futbolistas de Inglaterra tras la derrota

Inglaterra alineada antes de la serie final de penaltis.

(Bloomberg) -- El principe William y Boris Johnson encabezaron un coro de condenas contra el racismo en línea dirigido a algunos de los jugadores de fútbol de raza negra de Inglaterra tras la derrota de la selección nacional en la final de la Eurocopa.

El abuso en línea estalló después de que Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka no lograran anotar cada uno en la tanda decisiva de penaltis de anoche contra Italia en Wembley, en el norte de Londres, lo que significó que Inglaterra perdió uno de sus partidos más importantes en 55 años.

El primer ministro abordó el tema en una conferencia de prensa este lunes: “Y los que dirigieron abusos racistas contra algunos de los jugadores, les digo que me avergüenzo de ustedes y que espero que se arrastren debajo de la roca de la que emergieron”.

“Me resulta nauseabundo el abuso racista dirigido a los jugadores de Inglaterra después del partido de anoche”, dijo el lunes el príncipe William, presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol, en un tuit. “Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este abominable comportamiento”.

El episodio sigue a semanas de controversia sobre si los jugadores de Inglaterra deberían de haber recibido apoyo para “arrodillarse” antes de los partidos como respuesta a los problemas de discriminación y racismo. Twitter Inc. dijo que tuvo que borrar unos 1.000 tuits racistas después del partido del domingo.

Johnson, cuando se le preguntó si ahora estaría a favor de dicha demostración, indicó en una conferencia de prensa de Covid el lunes: “Creo que la gente debería sentirse libre de mostrar respeto y expresar cuánto condena el racismo”. Indicó que estuvo en el partido de Wembley y comentó que toda la multitud fue respetuosa. “No escuché un solo abucheo”, dijo.

