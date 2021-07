Vacuna de Pfizer evita cuadros graves de covid-19 en Israel

(Bloomberg) -- La vacuna de Pfizer Inc. fue menos eficaz en evitar que las personas contrajeran el coronavirus en Israel en las últimas semanas, pero continúa brindando una fuerte protección contra los cuadros graves de covid-19, según datos del Gobierno.

La vacuna protegió al 64% de las personas contra la enfermedad entre el 6 de junio y principios de julio, frente al 94% de un estudio anterior. La disminución se observó mientras la variante delta se extendía en Israel, indicó el Ministerio de Salud. También coincidió con el levantamiento a principios de junio de restricciones implementadas para combatir el virus.

A pesar de indicios de un aumento en los contagios, los datos también mostraron que la vacuna protege a las personas de cuadros graves de la enfermedad. Su eficacia en prevenir la hospitalización se redujo a 93%, según el Ministerio de Salud, lo que contrasta con el, al menos, 97% de un estudio anterior del Gobierno.

La variante delta, que se detectó por primera vez en India, se está extendiendo por todo el mundo mientras los Gobiernos se apresuran a vacunar a su población. La mutación ha obligado a algunos países a retrasar o repensar sus planes para flexibilizar las restricciones al comercio, la actividad y los viajes.

La portavoz de Pfizer, Dervila Keane, declinó comentar sobre los datos de Israel. Se refirió a investigaciones que muestran la protección continua de la vacuna contra nuevas mutaciones, ligeramente reducida en algunos casos. La evidencia hasta ahora sugiere que la vacuna “continuará protegiendo contra estas variantes”, indicó.

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que es probable que las personas necesiten una tercera dosis dentro de los 12 meses posteriores a completar su proceso de vacunación.

Nota Original:Pfizer Shot Halts Severe Illness in Israel as Delta Spreads (3)

