Tormenta Elsa podría tocar tierra en Florida como huracán

(Bloomberg) -- La tormenta tropical Elsa se está fortaleciendo a medida que se acerca a la costa del golfo de Florida, y se espera que toque tierra como huracán el miércoles al norte de Tampa.

Los vientos máximos de Elsa alcanzaron los 110 kilómetros por hora este martes y probablemente alcanzarán los 120 kph, justo por encima del umbral para convertirse en un huracán de categoría 1, advirtió el Centro Nacional de Huracanes a las 2 p.m., hora local.

Elsa está en camino de tocar tierra al norte de Tampa, en un área escasamente poblada rodeada de reservas naturales. A medida que se acerca, podría empujar una peligrosa marejada ciclónica a la bahía de Tampa, elevando los niveles del océano en hasta 1 metro. Elsa probablemente causará alrededor de US$500 millones en pérdidas, dijo Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research.

“Se esperan condiciones de huracán esta noche y la madrugada del miércoles a lo largo de una parte de la costa oeste de Florida”, señaló Richard Pasch un pronosticador en el centro. “A medida que Elsa se mueve cerca o a lo largo del oeste de la península de Florida hasta el miércoles, las fuertes lluvias pueden resultar en inundaciones repentinas, urbanas y de ríos menores”.Elsa es la quinta tormenta del Atlántico este año y rápidamente se convirtió en el primer huracán de la temporada cuando se movió por el Caribe la semana pasada, dejando a su paso al menos a tres personas muertas. También será la tercera tormenta nombrada que azota EE.UU. este año. Si bien los meteorólogos no esperan que el recuento de tormentas atlánticas en 2021 alcance el récord del año pasado de 30, predicen una temporada de huracanes más activa de lo normal.

Elsa, que está demasiado al este para interrumpir la producción de petróleo y gas natural en el golfo de México, podría elevar los niveles del océano en hasta 1,2 metros a lo largo de partes de la costa de Florida.

Nota Original:Tropical Storm Elsa Will Likely Hit Florida as a Hurricane (2)

