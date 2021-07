Norteamérica registró temperaturas récord en junio

(Bloomberg) -- Con la ola de calor que batió récords de temperatura en Norteamérica, el mes pasado se convirtió en el junio más caluroso de todos los tiempos para la región, según la agencia europea de observación de la Tierra, Copernicus.

También se sintió un calor extremo en las áreas norte y este de Europa, registrando su segundo junio más cálido, dijo la agencia en su reporte mensual el miércoles. Junio de 2021 fue el cuarto más cálido registrado a nivel mundial, empatado con junio de 2018, con temperaturas 0,21 °C más cálidas que el promedio de 1991 a 2020.

Las altas temperaturas de junio se extendieron desde el noreste de Europa hacia el suroeste hasta el norte de África, y hacia el sureste hasta Irán y Pakistán, indicó Copernicus. La región fue 1,5 °C más cálida que el promedio entre 1991 y 2020 para junio.

El cambio climático está exacerbando patrones climáticos inusuales en todo el mundo, y el hemisferio norte está bajo calor extremo a medida que comienza el verano. El año pasado empató con 2016 como el más caluroso registrado, con temperaturas medias globales 0,78 °C más altas que la media del siglo XX. Se prevé que las temperaturas aumenten 3 °C para fines de siglo, en comparación con la época preindustrial, aunque líderes del mundo se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que aumentan las temperaturas del planeta.

La parte ártica de Siberia también registró altas temperaturas y su cuarto junio más cálido. La extensión de hielo marino en la región fue inferior a la media, pero superior a los niveles relacionados durante los cinco meses de junio anteriores. El mar de Laptev, en la costa noreste de Siberia, registró la cobertura de hielo más baja en promedio, principalmente debido a las grandes áreas de agua abierta dentro del casquete de hielo marino. La capa de hielo marino en el mar de Kara, al oeste, fue superior a la media.

Nota Original:North America Hit Record Temperatures for Hottest June Ever (1)

More stories like this are available on bloomberg.com