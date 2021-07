Incendio en golfo de México lo causaría fuga de gas (Corrección)

(Bloomberg) -- Un violento incendio en la superficie del golfo de México, cerca de una plataforma petrolera costa afuera de Pemex el viernes pasado, provocó una tormenta en Twitter. Sin embargo, el Gobierno de México afirma que no fue el desastre ambiental que parecía ser.

El 2 de julio, un video publicado en las redes sociales desde un helicóptero cercano mostraba a tres barcos tratando de apagar las llamas que emergían del mar. Las impactantes imágenes provocaron una ola de críticas en las redes sociales a nivel internacional, incluidas las de la famosa activista ambiental Greta Thunberg, y el senador estadounidense Bernie Sanders.

Tras los comentarios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y los ejecutivos de Pemex se apresuraron a señalar que el incendio no fue causado por un derrame de crudo. Argumentaron que una tubería marina que se conecta a las plataformas que forman el grupo de campos Ku-Maloob-Zaap filtró gas nitrógeno, que, a la vez, fue encendido por una tormenta eléctrica.

Petróleos Mexicanos, como se conoce más formalmente a la petrolera estatal, dijo en un comunicado que la fuga que comenzó a las 5:15 a.m., hora local no causó daños ambientales y que las operaciones habían vuelto a la normalidad cinco horas y media después. Pemex dijo que las válvulas de interconexión en el ducto se cerraron para controlar la fuga de gas y se inyectó nitrógeno en el ducto averiado.

Pemex dijo que investigará la causa de la fuga. Mientras tanto, algunos grupos ambientalistas siguen sin estar convencidos de las garantías de la empresa y están pidiendo un estudio detallado del impacto ambiental del incendio.

Poco después de la noticia del incendio, el director ejecutivo de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, emitió un comunicado denunciando los riesgos ambientales y de seguridad que plantea el “modelo extractivista de combustibles fósiles” en México. “Habrá que ver de qué dimensiones fue la afectación al ecosistema marino de los alrededores”, indicó.

Nota Original:Huge Fire Near Pemex Gulf Coast Platform Was Caused by Gas Leak

(Corrección en el segundo párrafo sobre la fecha en que se publicó el video)

More stories like this are available on bloomberg.com