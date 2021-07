Huracán Elsa, primero de temporada atlántica, amenaza al Caribe

(Bloomberg) -- Elsa, el primer huracán de la temporada de tormentas del Atlántico de 2021, se está acercando al Caribe y se dirige hacia Florida a medida que el clima extremo continúa azotando el hemisferio norte.

El huracán estaba justo al norte de San Vicente, en dirección a Haití y Cuba, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos el un aviso el viernes. La tormenta tuvo vientos máximos sostenidos 120 kilómetros por hora.

Elsa, que se mueve a 47 kph, está en camino de tocar tierra en Florida el martes y podría virar hacia el Golfo de México, poniend en riesgo las plataformas de petróleo Sin embargo, la tormenta puede debilitarse y cambiar de rumbo a medida que avanza sobre Cuba.

"Existe el riesgo de impactos de marejadas ciclónicas, vientos y lluvias en los Cayos de Florida y partes de la Península a principios de la próxima semana", dijo en un aviso Jack Beven, especialista sénior en huracanes del Centro Nacional de Huracanes. "Sin embargo, la incertidumbre del pronóstico sigue siendo mayor de lo habitual debido a la posible interacción de Elsa con las Antillas Mayores este fin de semana".

Elsa es la quinta tormenta con nombre del Atlántico en lo que los meteorólogos esperan será una temporada inusualmente ocupada. Es la primera vez en los registros modernos que la cuenca del Atlántico produce tantas tormentas a principios de año. Estas llegan después de una ola de calor récord que continúa afectando a Canadá y el noroeste de EE.UU. Además de las extremas temperaturas que han sofocado a China, Europa del Este y otros lugares.

