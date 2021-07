Google contrata más empleados negros; lo difícil es retenerlos

(Bloomberg) -- Google reportó su mejor año hasta la fecha en contratación de empleados negros, pero el aumento en las renuncias del mismo grupo destaca un riesgo para el plan de la compañía de duplicar su fuerza laboral de raza negra.

La empresa dijo que el 8,8% de las contrataciones de Google en Estados Unidos eran del grupo “Black+”, en comparación con el 5,5% del año anterior, lo que representa el mayor aumento entre todos los grupos raciales. Sin embargo, la deserción también aumentó entre los empleados negros y otros grupos minoritarios raciales. Las mujeres de raza negra reflejaron el mayor repunte en la métrica, dijo Alphabet Inc., matriz de Google, en su informe de diversidad publicado el jueves. La compañía usa la designación “más” para incluir a personas que se identifican con varias razas.

Google hizo un gran esfuerzo para contratar más empleados negros el año pasado, después de que el asesinato de George Floyd a manos de la Policía desatara protestas en todo el mundo en defensa de la justicia racial. En octubre, la empresa prometió duplicar el número de funcionarios del grupo “Black+” para 2025, y para el mismo año, quiere aumentar en un 30% el número de personas de grupos subrepresentados en puestos sénior. El gigante de internet fue una de las primeras empresas de tecnología en compilar un informe de diversidad, en 2014, pero ha mostrado un lento progreso en el giro de la diversidad racial y de género de su personal a pesar de la rápida expansión de su fuerza laboral desde entonces.

“Reconocemos la plataforma que tenemos y nuestra posición de marca, y sabemos que hay otras empresas que nos están mirando, observando”, dijo Melonie Parker, directora de diversidad de Google, por video el jueves. “Y queremos asegurarnos de que no solo mostramos nuestros éxitos, sino también las áreas que necesitamos mejorar”.

En general, la fuerza laboral de Google en EE.UU. está compuesta por poco más del 50% de blancos, 42% de asiáticos, 6,4% de latinos, 4,4% de negros y 0,8% de nativos norteamericanos, lo que representa ligeros cambios con respecto a las cifras reportadas en 2020. Las mayores diferencias fueron una disminución de 1,3 puntos porcentuales para los empleados blancos y un aumento de poco menos de 1 punto porcentual entre los empleados negros. El personal de la compañía en EE.UU. es aproximadamente 32% femenino y 68% masculino, un desglose por género similar al de la fuerza laboral global de Google.

Nota Original:Google Is Hiring More Black People But Struggling to Retain Them

More stories like this are available on bloomberg.com