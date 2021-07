Equipo de Biden habla con miembros de OPEP sobre conversaciones

(Bloomberg) -- Funcionarios de la Administración Biden se vieron “alentados” por las conversaciones en curso de la OPEP y hablaron con funcionarios en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos con la esperanza de llegar a un acuerdo para detener el aumento de los precios del crudo, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“No somos parte de estas conversaciones, pero durante el fin de semana y esta semana, hemos tenido una serie de conversaciones de alto nivel con funcionarios en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y otros socios relevantes”, dijo Psaki el martes durante una sesión informativa en la Casa Blanca. Se negó a especificar qué funcionarios estadounidenses estaban involucrados, pero señaló que no esperaba que el presidente Joe Biden hiciera llamadas personalmente.

Estados Unidos espera que las conversaciones conduzcan a un acuerdo que “promueva el acceso a energía asequible y confiable”, indicó. El impacto de las conversaciones sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos es de interés para la Administración, dijo.

“El presidente quiere que los estadounidenses tengan acceso a energía asequible y confiable. Y es por eso que nuestro equipo monitorea constantemente los precios del gas y se comunica directamente con las partes de la OPEP para llegar a un acuerdo y permitir que los aumentos en la producción propuestos avancen”, dijo.

Los precios del crudo se han disparado y fluctuado a medida que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se enfrentan sobre un aumento de la producción. El estancamiento en las conversaciones plantea la posibilidad de que cualquiera de las naciones pueda deshacerse de sus cuotas y aumentar la oferta. Los límites de producción existentes de la OPEP + permanecen en su lugar.

Nota Original:Biden Team Spoke to Saudis, UAE About OPEC Talks and Oil Prices

