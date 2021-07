EEUU presiona a Europa a que reconsidere nuevo impuesto digital

(Bloomberg) -- Estados Unidos está presionando a las autoridades europeas para que reconsideren los planes para promulgar un nuevo impuesto digital en sus 27 miembros en una disputa que amenaza con socavar los importantes avances logrados recientemente hacia un acuerdo de impuesto corporativo global.

El martes, antes de la reunión de esta semana en Venecia entre los ministros de finanzas de las economías del Grupo de los 20, funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. indicaron en una llamada con la prensa que una posible propuesta de impuesto digital podría entrar en conflicto con un acuerdo alcanzado la semana pasada que apunta a eliminar los llamados impuestos a servicios digitales. EE.UU. cree que esos impuestos discriminan a empresas estadounidenses.

En la llamada del martes, los funcionarios del Tesoro reconocieron que las autoridades europeas están bajo presión política para no abandonar los planes de imponer impuestos a los gigantes tecnológicos. Si bien las autoridades de la UE consideran que la nueva medida cumple con el acuerdo internacional, los funcionarios estadounidenses enfatizaron que es imposible saber si será compatible hasta que se tenga el texto completo de un acuerdo más amplio, lo que está previsto para octubre.

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, tenía previsto hablar el martes con Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva para la Era Digital de la UE, según el calendario en línea de Vestager, quien debía proponer un nuevo impuesto de la UE sobre los ingresos de las empresas de tecnología el 20 de julio, una semana después de lo planeado, según un documento al que Bloomberg News tuvo acceso.

La semana pasada, en un acuerdo negociado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 130 países y jurisdicciones respaldaron un plan para establecer una tasa mínima para las empresas junto con reglas para compartir la recaudación de las empresas multinacionales.

