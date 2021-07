Carguero Boeing 737 aterriza de emergencia en costa de Hawái

(Bloomberg) -- Un avión de carga Boeing Co. 737 aterrizó de emergencia en las aguas costeras de Hawái tras experimentar problemas con el motor. Después de un dramático rescate por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, ambos pilotos salieron ilesos.

La tripulación del vuelo 810 de Transair intentó regresar a Honolulu, pero se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Investigadores de seguridad de EE.UU. comenzaron inmediatamente a recopilar información para una investigación formal del incidente.

El avión era una versión de 46 años del 737 bimotor de carga de Boeing, un modelo más antiguo que el nuevo modelo de pasajeros Max que se ordenó a estar en tierra durante 20 meses después de dos accidentes fatales. El aterrizaje de emergencia frente a Hawái sería el segundo incidente importante este año de un 737 de modelo más antiguo. En enero, un vuelo de pasajeros de Sriwijaya Air se estrelló frente a la costa de Indonesia, matando a las 62 personas a bordo del 737-500.

Boeing dijo que estaba al tanto de los informes de Hawái y que estaba en contacto con investigadores de seguridad. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE.UU. dijo que enviaría un equipo de siete investigadores al lugar del accidente frente a Oahu.

Los aviones 737-200 del fabricante de aviones estadounidense funcionan con motores Pratt & Whitney. Pratt, una división de Raytheon Technologies Corp., no hizo comentarios de inmediato.

El vuelo 810, con la marca Transair y operado por Rhoades Aviation Inc., despegó hacia Kahului poco después de la 1:30 a.m. hora local, y ascendió a 640 metros, según una pista publicada por Flightradar24.com. Giró a la derecha sobre el océano y voló en círculos hacia el aeropuerto, hundiéndose en el agua unos 11 minutos más tarde.

La pista proporcionada por FlightRadar24 no muestra la altitud y velocidades de un vuelo típico, lo que sugiere que los pilotos pudieron haber estado teniendo problemas para controlar el avión.

