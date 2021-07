Amazonía brasileña registra mayor número de incendios en 14 años

(Bloomberg) -- Este año, la Amazonía brasileña registró el mes de junio el mayor número de incendios desde 2007, con lo que los antecedentes y las políticas ambientales del Gobierno caen bajo un escrutinio cada vez mayor.

Los eventos de incendio aumentaron un 2,7% a un total de 2.308 “focos” frente al mismo mes del año pasado. En comparación con 2019, la región registró un aumento de 22,8%, según datos recopilados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil.

Las cifras suponen un reto para el nuevo ministro de Medio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira Leite, quien asumió el cargo después de que Ricardo Salles renunciara el 23 de junio. Salles es uno de los objetivos de una investigación de la Corte Suprema de Brasil sobre exportaciones ilegales de madera a Estados Unidos.

El aumento en el número de incendios se produce en el contexto de una creciente presión global sobre Brasil para que mejore sus antecedentes medioambientales.

Cada año, durante la temporada seca de Brasil, con frecuencia se detectan incendios forestales, la mayoría de ellos provocados de forma intencional para despejar terrenos. “La temporada de incendios apenas comienza”, dijo el grupo Observatorio do Clima en un comunicado de prensa. “El período más crítico para el bioma ocurre de junio a octubre”.

Este año, Brasil está particularmente vulnerable a los incendios debido a una sequía récord.

Nota Original:Brazil’s Amazon Has Highest Number of Fires for June in 14 Years

