Yandel y la Filarmónica de El Salvador desafían la tormenta con un concierto de otro nivel

13 Mar, 2026 11:51 p.m. EST
El Complejo Saturnino Bengoa abrió sus puertas el jueves para recibir el esperado despliegue de "Yandel Sinfónico". (Cortesía: Fun Capital) La Filarmónica de El Salvador tomó posición detrás del artista boricua para llevar el reguetón a otro nivel. (Cortesía: Fun Capital) Con la intro "Puño de Tito", los primeros acordes orquestales encendieron la euforia de miles de salvadoreños presentes. (Cortesía: Fun Capital) Una intensa lluvia apareció en el recinto, pero esto terminó de motivar a un público, otorgándole un toque épico a la velada. (Cortesía: Fun Capital) El repertorio del espectacúlo fue un viaje en el tiempo, repasando desde himnos de la "vieja escuela" hasta sus éxitos más actuales. (Cortesía: Fun Capital) Hits como "Abusadora" y "My Space" cobraron una fuerza renovada gracias a los impecables arreglos de la filarmónica salvadoreña. (Cortesía: Fun Capital) El momento más emotivo llegó con "Encantadora", tema que Yandel dedicó con cariño a todas las mujeres salvadoreñas. (Cortesía: Fun Capital) Los fans permanecieron firmes y empapados, coreando "Permítame" mientras la tormenta caía sobre San Salvador. (Cortesía: Fun Capital) La orquesta sorprendió con un ensamble de piezas locales como "El Torito Pinto", uniendo la cultura urbana con el folclor salvadoreño. (Cortesía: Fun Capital) Pese a la lluvia, el "Capitán" agradeció la lealtad de su gente, manteniendo la energía a tope hasta el último minuto. (Cortesía: Fun Capital) Un show de fuegos artificiales iluminó el cielo lluvioso, cerrando una jornada histórica de música. (Cortesía: Redes sociales)