El Salvador

Por qué El Salvador envió más de 2,500 militares para combatir a las pandillas en Haití

La desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños dentro de la fuerza internacional respaldada por la ONU impulsó un operativo militar en zonas controladas por bandas cerca de Puerto Príncipe

Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada contra su vehículo blindado en Croix-des-Bouquets. EFE/ Jonet St. Élois
Cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras una emboscada contra su vehículo blindado en Croix-des-Bouquets. EFE/ Jonet St. Élois
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Al filo de cumplirse un mes de la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños que integraban la Fuerza de Tarea Libertad II de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), El Salvador mantiene un amplio operativo militar en Haití para localizarlos.

La búsqueda se concentra en áreas cercanas a Puerto Príncipe bajo influencia de grupos armados, donde las fuerzas salvadoreñas participaron en la destrucción de un cuartel atribuido a la banda 400 Mawozo.

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Mientras la pregunta que resuena a nivel internacional: ¿Por qué El Salvador combate a las pandillas en Haití?

Los cuatro técnicos desaparecieron el 18 de octubre después de una emboscada contra el vehículo blindado en el que viajaban por Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

El ataque, atribuido a pandillas, desencadenó un despliegue militar adicional de El Salvador, que opera bajo un acuerdo bilateral con las autoridades haitianas.

La versión oficial salvadoreña sostiene que los aerotécnicos permanecen con vida. El Gobierno haitiano los considera desaparecidos y las autoridades no han informado que exista contacto con ellos. La misión tiene como objetivo declarado ubicarlos y recuperar su libertad.

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Fuerzas militares de El Salvador y la policía haitiana destruyeron un cuartel atribuido a la pandilla 400 Mawozo. (Foto archivo, cortesía FAES)
Fuerzas militares de El Salvador y la policía haitiana destruyeron un cuartel atribuido a la pandilla 400 Mawozo. (Foto archivo, cortesía FAES)

200 salvadoreños forman parte de la fuerza respaldada por Naciones Unidas

El contingente salvadoreño en Haití se divide en dos componentes. Cerca de 200 efectivos se encuentran dentro de la Fuerza de Supresión de Pandillas, la estructura multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para apoyar a la Policía Nacional de Haití y a las Fuerzas Armadas haitianas.

Ese grupo incluía a los cuatro técnicos desaparecidos, quienes cumplían tareas de aviación y evacuación médica. Su función principal consistía en trasladar heridos y brindar apoyo técnico a las operaciones de la fuerza internacional.

La GSF fue creada en 2025, tras el final de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia. Su mandato contempla hasta 5.500 integrantes, aunque el organismo todavía opera con una cifra inferior. Además de El Salvador, participan contingentes de Chad, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka.

El resto de los salvadoreños enviados después de la emboscada no pertenece a esa estructura. Naciones Unidas indicó que la gran mayoría del nuevo despliegue salvadoreño queda fuera del mandato de la oficina de apoyo de la organización en Haití.

Por lo que las autoridades de la ONU pidieron: “Todas las operaciones de seguridad realizadas en Haití, ya sea en el marco de la GSF o por las autoridades nacionales y sus socios, deben llevarse a cabo en plena conformidad con el derecho internacional aplicable”.

Naciones Unidas señaló que el nuevo despliegue militar salvadoreño quedó fuera del mandato de su oficina de apoyo en Haití.
Naciones Unidas señaló que el nuevo despliegue militar salvadoreño quedó fuera del mandato de su oficina de apoyo en Haití.

La búsqueda derivó en un despliegue de más de 2.500 militares

El operativo adicional elevó la presencia de militares salvadoreños a más de 2.500 efectivos, según la información difundida por las autoridades de ambos países. El contingente incluye personal de fuerzas especiales, infantería, unidades de apoyo y equipos destinados a las operaciones en tierra.

El Salvador trasladó armamento, vehículos blindados, helicópteros y otros recursos militares. La legislación aprobada por la Asamblea Legislativa habilita la participación de personal civil y militar, además del uso de aeronaves de ala rotativa, dentro de las tareas de apoyo a la GSF.

Los helicópteros cumplen funciones de traslado, vigilancia y asistencia a las unidades desplegadas.

El presidente Nayib Bukele afirmó que los equipos militares enviados forman parte de una misión limitada a la búsqueda de los salvadoreños. También sostuvo que las tropas se retirarán una vez que los cuatro técnicos sean entregados.

Las operaciones se concentran en Croix-des-Bouquets y Cul-de-Sac

Las fuerzas salvadoreñas instalaron una base en Tabarre, cerca de Puerto Príncipe, desde donde coordinan patrullajes y operativos con la Policía Nacional de Haití. Las acciones se concentran en Croix-des-Bouquets y en la llanura de Cul-de-Sac, zonas donde actúan grupos como Chen Mechan y 400 Mawozo.

La primera tarea consiste en localizar a los cuatro aerotécnicos y obtener información sobre la emboscada.

En paralelo, el contingente brinda apoyo a acciones conjuntas con la Policía Nacional de Haití. El domingo, unidades haitianas con respaldo de militares salvadoreños atacaron una propiedad vinculada con Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como líder de 400 Mawozo.

Bukele afirmó que el operativo destruyó la llamada “Casa de la Muerte”, identificada por su gobierno como cuartel de esa banda. No existe un informe oficial que permita establecer el número de muertos, heridos o detenidos tras la incursión, ni se confirmó la presencia de Joseph en el lugar.

Retratos de Félix Ulloa y el primer ministro haitiano junto a una fila de soldados uniformados y banderas de El Salvador y Haití.
El vicepresidente Félix Ulloa y el primer ministro de Haití dialogan en San Salvador sobre la participación de tropas salvadoreñas en territorio haitiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se está pagando está operación militar?

El vicepresidente Félix Ulloa aseguró que la misión se financia con recursos del presupuesto nacional salvadoreño. El funcionario afirmó que el país no recibió dinero externo para movilizar a las tropas y que utiliza “el dinero del pueblo salvadoreño” para rescatar a los cuatro técnicos.

Bukele había indicado el 29 de octubre que El Salvador cubre el 90% del costo de la operación, aunque recibe apoyo logístico de otros países. El Gobierno no divulgó el monto total destinado a la misión ni el detalle de las partidas presupuestarias utilizadas.

Ulloa también sostuvo que el despliegue no constituye una fuerza de ocupación, sino una misión autorizada mediante un acuerdo con las autoridades haitianas y coordinada con la Policía Nacional de Haití. El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, respaldó las operaciones contra las pandillas y prevé abordar el futuro de las tropas salvadoreñas durante una visita a San Salvador prevista para los días 16 y 17 de noviembre.

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