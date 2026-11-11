Las importaciones salvadoreñas de armas y municiones aumentaron 30.9% entre enero y septiembre de 2026

El Banco Central de Reserva reportó compras externas por USD 2,4 millones en los primeros nueve meses, tras la contracción de 30,6 % registrada durante el mismo lapso de 2025 del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones salvadoreñas de armas, municiones y sus partes aumentaron 30.9% entre enero y septiembre de 2026, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). El país registró compras por USD 2.4 millones en esa categoría durante los primeros nueve meses del año.

El incremento dejó atrás la caída de 30.6% anotada en el mismo período de 2025. Las adquisiciones externas del rubro habían llegado a USD 1.8 millones el año pasado, luego de ubicarse en USD 2.6 millones durante 2024.

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La serie del BCR refleja oscilaciones pronunciadas en los últimos años. En 2022, las importaciones crecieron 298,3%, hasta USD 10,5 millones; en 2023 bajaron a USD 8,2 millones y, desde entonces, mantuvieron una tendencia descendente hasta el repunte de 2026.

Estados Unidos y China concentraron la mayor parte de las compras

Estados Unidos fue el principal proveedor de armas, municiones y accesorios para El Salvador entre enero y septiembre, con importaciones por USD 900,000. Le siguieron la República Popular China, con USD 600,000, y Brasil, con USD 300,000.

Austria y España aportaron cerca de USD 200,000 cada uno, mientras que la República Checa registró ventas por USD 100,000. Suecia, Taiwán, Sudáfrica y Sierra Leona también figuraron entre los diez principales socios comerciales, aunque con montos menores, de acuerdo con el reporte del BCR.

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Los registros se presentan en millones de dólares y muestran valores reducidos o redondeados a cero en varios de los países proveedores.

El informe del BCR ubicó a Brasil en el tercer lugar, con USD 300.000, mientras Austria y España registraron cerca de USD 200.000 cada uno durante los nueve meses analizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revólveres, pistolas y municiones encabezaron los productos importados

La partida correspondiente a revólveres y pistolas concentró USD 800.000 de las importaciones salvadoreñas. Las compras de bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y otras municiones alcanzaron USD 700.000.

También se importaron pistolas de muelle, de aire comprimido o gas y porras, por USD 600.000. Las armas de fuego y artefactos que emplean pólvora —entre ellas escopetas, rifles, pistolas lanzacohetes y revólveres de fogueo— sumaron USD 200.000.

Las partidas asociadas con piezas y accesorios, armas blancas y armas de guerra registraron valores menores en el período.

Las exportaciones del rubro fueron inferiores a las importaciones

En sentido contrario, las exportaciones de armas, municiones y accesorios de El Salvador se ubicaron por debajo de los USD 100.000 entre enero y septiembre de 2026, según el BCR.

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Una infografía detalla las importaciones salvadoreñas de armas por 2,4 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, según el Banco Central de Reserva de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detalle por destinos totalizó USD 48.633,90. Estados Unidos recibió productos por USD 25.992,53, equivalente a más de la mitad de ese total. Alemania ocupó el segundo lugar, con USD 10.980,34, seguida por Eslovaquia, con USD 3.611,92.

Arabia Saudita recibió envíos por USD 3.371,17; Canadá, por USD 2.751,20; Italia, por USD 1.430,46; y Francia, por USD 496,28.

La mayor parte de las exportaciones correspondió a sables, espadas, bayonetas, lanzas y otras armas blancas, junto con sus partes y fundas, con USD 46.439,06. Las partes y accesorios de revólveres, pistolas y otras armas representaron USD 2.194,84.

El BCR consignó que los valores comprenden el período entre enero y septiembre de 2026. La diferencia entre algunas tablas responde a que los totales generales se expresan en millones de dólares, mientras que el detalle de exportaciones por país y producto se presenta en dólares.

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