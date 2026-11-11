El Salvador

La plataforma Doctor SV triplicó su red médica y acumuló 5.4 millones de consultas en su primer año en El Salvador

La plataforma de telemedicina salvadoreña pasó de 1,200 a 3,000 profesionales y superó los dos millones de usuarios registrados. Ahora hay países de la región que buscan replicar el modelo

Doctor SV triplicó su personal en El Salvador y sumó cerca de 3,000 médicos generales y especialistas en un año de funcionamiento en el país./ (REUTERS/Jose Cabezas)
Doctor SV triplicó su personal en El Salvador y sumó cerca de 3,000 médicos generales y especialistas en un año de funcionamiento en el país./ (REUTERS/Jose Cabezas)
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Doctor SV triplicó su red médica en El Salvador durante su primer año de operaciones, al pasar de unos 1,200 profesionales en sus primeros meses a cerca de 3,000 médicos generales y especialistas. La plataforma informó que acumuló 5.4 millones de consultas y superó los dos millones de usuarios registrados desde su lanzamiento.

Los datos fueron expuestos por el director de Doctor SV, Manuel Bello, y el director de Operaciones, Reynaldo Reyna, durante una entrevista en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña.

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Bello indicó que el crecimiento de la plantilla respondió a la demanda de atención remota. “Comenzamos con más o menos 1,200, 1,300 médicos los primeros meses, pero debido a la aceptación de la población ahora tenemos aproximadamente 3,000 médicos”, afirmó.

La aplicación nació como una alternativa para consultas de medicina general, como cuadros gripales, fiebre, dolores leves o problemas digestivos. Con el aumento de usuarios, incorporó programas para pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedades renales, afecciones pulmonares y alteraciones del colesterol.

La plataforma acumuló 5.4 millones de consultas y superó los dos millones de usuarios registrados en su primer aniversario. /(REUTERS/Jessica Orellana)
La plataforma acumuló 5.4 millones de consultas y superó los dos millones de usuarios registrados en su primer aniversario. /(REUTERS/Jessica Orellana)

También desarrolla servicios de salud mental, nutrición, ginecología y seguimiento de enfermedades crónicas. Según los responsables de la plataforma, el sistema busca mantener controles periódicos para prevenir complicaciones y orientar a los pacientes cuando requieren atención presencial.

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Reyna señaló que Doctor SV alcanzó 5.4 millones de consultas en 12 meses, con una tendencia ascendente desde su puesta en funcionamiento. En los primeros días, el servicio recibió cerca de 5,000 consultas diarias. La cifra llegó luego a un promedio de entre 22,000 y 24,000 atenciones por día.

Tenemos récord de consulta de más de 24,000 consultas en un solo día”, dijo el director de Operaciones. La plataforma apunta a una capacidad de 30,000 consultas diarias, de acuerdo con sus proyecciones.

El servicio reportó además 1.4 millones de descargas. La diferencia frente a los más de dos millones de usuarios se explica porque una misma cuenta permite incorporar a familiares, como hijos, padres o cónyuges.

El catálogo del servicio de la plataforma integró atención en salud mental, nutrición, ginecología y control de enfermedades crónicas. /(Cortesía: Adriana Mira)
El catálogo del servicio de la plataforma integró atención en salud mental, nutrición, ginecología y control de enfermedades crónicas. /(Cortesía: Adriana Mira)

Los directivos sostuvieron que el sistema funciona las 24 horas, todos los días del año. En casos en los que un médico identifica una emergencia, Doctor SV coordina la derivación hacia el sistema presencial y, según explicaron, puede articular el envío de una ambulancia.

La red asociada a Doctor SV reúne más de 1,000 establecimientos distribuidos en El Salvador, entre farmacias, laboratorios y centros de diagnóstico por imágenes. Reyna precisó que el total asciende a 1,077 puntos de atención y que incluye más de 400 farmacias.

La plataforma ofrece medicamentos, estudios de laboratorio e imágenes sin costo para los usuarios, según explicaron sus autoridades. La red también incluye procedimientos de mayor complejidad, como resonancias magnéticas, ecocardiogramas, mamografías, monitoreos Holter y mapas de presión arterial.

“Garantizamos que todo ese ciclo se dé, porque nuestro objetivo es resolverle el problema a la población a la brevedad posible”, sostuvo Reyna. El sistema utiliza georreferenciación y mapas de demanda para orientar a los pacientes hacia establecimientos con menor carga de atención.

Los directores explicaron que el funcionamiento de la aplicación redujo un 11% las consultas presenciales de medicina general en unidades públicas de salud./ (Frente a Frente)
Los directores explicaron que el funcionamiento de la aplicación redujo un 11% las consultas presenciales de medicina general en unidades públicas de salud./ (Frente a Frente)

Los directivos afirmaron que Doctor SV registra un 97% de satisfacción entre los usuarios, según las evaluaciones efectuadas dentro de la aplicación después de las consultas y de los servicios complementarios.

La inteligencia artificial asiste al médico durante la consulta

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en la operación de Doctor SV, aunque los responsables insistieron en que no sustituye el criterio profesional. La herramienta transcribe la conversación clínica, organiza antecedentes, ordena resultados de exámenes y presenta diagnósticos preliminares basados en protocolos médicos.

Bello explicó que el sistema permite reducir el tiempo que los médicos destinan a tareas administrativas. “El médico habla y la inteligencia artificial lo escucha. Comienza a transcribir toda esa conversación y la ordena en una historia clínica”, señaló.

La aplicación también puede advertir al profesional sobre preguntas pendientes o datos relevantes para la evaluación del paciente. “Es como tener al mejor médico a la par de uno”, describió Bello, quien aclaró que la decisión diagnóstica y terapéutica permanece en manos del médico tratante.

Sala de formación médica moderna con doctores manipulando pantallas interactivas que muestran gráficos. El logo DoctorSV y banderas de El Salvador y EE. UU. se ven al fondo.
La red física sumó 1,077 puntos de atención que entregan medicamentos y exámenes diagnósticos sin costo para los usuarios. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los directivos, la automatización permite que el personal se concentre en la escucha, la empatía y el contacto directo con cada paciente.

El modelo redujo consultas presenciales y atrajo interés regional

Bello afirmó que estudios realizados durante los primeros meses de funcionamiento detectaron una reducción del 11% en las consultas de medicina general en unidades públicas de salud hasta marzo. El objetivo, dijo, es complementar la atención presencial y liberar capacidad para pacientes que requieren otras intervenciones.

El desarrollo del modelo también despertó interés de autoridades y organizaciones de otros países. Los responsables de Doctor SV mencionaron contactos con representantes de Perú, Panamá, Uruguay y Costa Rica, además de intercambios con organismos internacionales sobre la posibilidad de adaptar el sistema a otros territorios.

“Ya demostramos que somos un sistema efectivo y eficiente”, afirmó Bello. La plataforma mantiene abierta la inscripción para ciudadanos salvadoreños y para sus grupos familiares mediante la aplicación.

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