El Salvador prevé la llegada de más de 220 mil personas a sus centros recreativos durante las fiestas de fin de año

Actividades al aire libre en el Parque de Aventuras Walter Thilo Deininger, uno de los recintos de la red turística pública salvadoreña (Cortesía: ISTU).

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El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) diseña un plan operativo para la temporada de fin de año y proyecta recibir a más de 220 mil visitantes en su red recreativa. La titular de la institución, Eny Aguiñada, expuso durante el espacio televisivo Entrevista AM, transmitido por Canal 10, los detalles logísticos, las contrataciones temporales y los esquemas de prevención que se implementarán ante la llegada de miles de turistas y salvadoreños radicados en el exterior.

La funcionaria explicó que la época festiva de Navidad y Año Nuevo representa el período de mayor demanda para el turismo interno en El Salvador. Frente a esta afluencia, el instituto coordinó acciones con la Dirección General de Protección Civil para desplegar guardavidas en todas las áreas de piscinas y balnearios públicos, además de incorporar personal eventual enfocado en labores de limpieza y mantenimiento.

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“El ISTU siempre está listo los 365 días del año para poder recibir a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros”, afirmó Aguiñada en el programa matutino. La jerarca remarcó que las nuevas contrataciones evitarán alteraciones en los estándares de servicio durante las semanas de mayor movimiento vacacional.

El retorno de la diáspora salvadoreña, procedente principalmente de Estados Unidos, constituye uno de los motores centrales para las proyecciones institucionales.

“Estamos esperando poder alcanzar los más de 220 en el periodo justamente de las vacaciones”, puntualizó la presidente del ISTU, quien detalló que las instalaciones recibirán actividades culturales y recreativas cuyas carteleras estarán disponibles en canales digitales oficiales.

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La titular del ISTU, Eny Aguiñada, detalló los planes de modernización y capacitación en la red de 18 parques públicos del país (Cortesía: Entrevista AM).

18 parques refuerzan la atención ante el incremento turístico

La capacidad de respuesta ante la temporada decembrina descansa en las obras de remodelación y los programas de formación ejecutados en los 18 parques que el ISTU administra en ocho departamentos de El Salvador. La funcionaria sostuvo que las mejoras no se limitan a la infraestructura visible, sino que integran la profesionalización de las cuadrillas de trabajadores y el acompañamiento a las comerciantes arrendatarias de alimentos y artesanías.

Estas trabajadoras recibieron adiestramiento en normas de higiene alimentaria, atención al público y adopción de herramientas digitales para cobros electrónicos, lo que elimina la dependencia exclusiva del dinero en efectivo. “Es un todo a la hora de ponerle atención a cualquier modernización que queramos hacer en los parques”, explicó Aguiñada respecto a esta estrategia integral que busca garantizar una experiencia ordenada para los usuarios que visiten los recintos durante las festividades.

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De igual manera, la funcionaria afirmó que la transformación física y el clima de seguridad permitieron ampliar los horarios habituales de cierre, que anteriormente estaban fijados a las 16:00 horas. Destinos como el parque recreativo Apulo, situado junto al lago de Ilopango, reciben hasta 50 mil personas al mes y operan hasta las 20:00 horas con instalaciones remodeladas junto al Ministerio de Obras Públicas.

Complejo turístico Puerta del Diablo, parte de los 18 centros recreativos públicos acondicionados para la temporada vacacional en El Salvador (Cortesía: ISTU).

La oferta para las vacaciones de fin de año también suma nuevas alternativas de alojamiento público. En el Parque Natural Cerro Verde, las cabañas familiares y completas manejan tarifas de entre USD 50 y USD 75 por noche, mientras que en el Parque Recreativo Costa del Sol los precios oscilan entre USD 50 y USD 85, con habitaciones adaptadas con rampas y accesos para personas con movilidad reducida.

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Asimismo, el programa de transporte turístico Buses Alegres mantendrá recorridos dominicales desde el Parque Infantil de Diversiones en San Salvador, con tarifas de USD 6 a USD 12 ida y vuelta hacia puntos como Apulo, Cerro Verde y la terminal de San Sebastián.