El Salvador

El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia y 488 trámites de ciudadanía entre junio de 2025 y mayo de 2026

El volumen de permisos de permanencia regular creció un 198% frente al lapso previo y fue el trámite con mayor cobertura entre los servicios revisados por la entidad estatal en su memoria anual

(Foto archivo, cortesía DGME)
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La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador emitió 14,471 resoluciones de residencia para personas extranjeras entre junio de 2025 y mayo de 2026, según la última Memoria de Labores de la institución.

La cifra representó un aumento del 198% frente al período anterior y concentró la mayor parte de los trámites vinculados con la permanencia regular de extranjeros en el país.

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Los datos corresponden a los servicios de la Gerencia de Extranjería durante los 12 meses que abarca el informe. Del total de resoluciones de residencia, 8.409 beneficiaron a hombres y 6.062 a mujeres.

La institución informó que estos procesos tuvieron como objetivo emitir residencias a extranjeros que cumplieran los requisitos establecidos por la legislación migratoria. El incremento supone que el volumen de resoluciones casi se cuadruplicó respecto del período previo, aunque el documento no desagrega las solicitudes por nacionalidad, categoría de residencia, actividad económica o lugar de presentación del trámite.

Las residencias, principal trámite migratorio para extranjeros

La emisión de residencias fue el servicio con mayor cobertura entre los procedimientos revisados en la memoria institucional. Las 14.471 resoluciones emitidas superaron la cantidad de trámites de visas, prórrogas, naturalizaciones y carnés para trabajadores temporales informados para el mismo lapso.

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El aumento del 198% fue el mayor crecimiento porcentual consignado entre los servicios de Extranjería incluidos en los cuadros revisados. En términos de población beneficiada, los hombres representaron el 58,1% de los casos y las mujeres, el 41,9%.

(Foto archivo, cortesía DGME)
(Foto archivo, cortesía DGME)

La Memoria de Labores no precisa cuántas de las resoluciones correspondieron a nuevas residencias, renovaciones, cambios de categoría o regularizaciones. Tampoco identifica si los expedientes estuvieron asociados con vínculos familiares, empleo, inversión, estudios, protección internacional u otras causales previstas en la normativa salvadoreña.

488 resoluciones vinculadas con renuncia, recuperación, naturalización y nacionalización

La Gerencia de Extranjería también registró 488 resoluciones vinculadas con renuncia, recuperación, naturalización y nacionalización, un conjunto de procedimientos relacionados con la ciudadanía salvadoreña. La institución indicó que los trámites se resolvieron conforme con los requisitos legales, pero no publicó un desglose que permita conocer cuántos casos correspondieron a cada una de esas categorías.

Del total de personas beneficiadas, 223 fueron hombres y 265 mujeres. La participación femenina alcanzó el 54,3%, frente al 45,7% de los hombres.

La ausencia de una comparación con el período anterior impide establecer si estas gestiones aumentaron o disminuyeron. A diferencia del rubro de residencias, en el cuadro institucional aparece un guion en la columna de variación interanual.

Los procesos de naturalización y nacionalización permiten acceder a la condición de ciudadano salvadoreño bajo distintos supuestos legales, mientras que la recuperación y la renuncia se relacionan con la conservación, restitución o abandono de esa nacionalidad. La memoria no incluye información sobre los países de origen de los solicitantes ni sobre las causas concretas de cada expediente.

(Foto archivo, cortesía DGME)
(Foto archivo, cortesía DGME)

Más de 4.100 trabajadores temporales, transfronterizos y en tránsito vecinal con carné

La emisión de documentos para trabajadores de temporada y movilidad regional sumó 4.129 beneficiarios durante el período analizado. De ese total, 1.603 personas fueron carnetizadas como trabajadoras de temporada, transfronterizas y de tránsito vecinal, entre ellas niñas, niños y adolescentes.

Este grupo estuvo integrado por 785 hombres y 818 mujeres. La cifra implicó un incremento del 22,7% respecto del período anterior, equivalente a 297 personas adicionales con carné.

El informe también registró 2.526 personas carnetizadas dentro del proyecto de regularización dirigido a trabajadores transitorios de nacionalidad guatemalteca, hondureña y nicaragüense. En este caso, 1.861 beneficiarios fueron hombres y 665, mujeres.

La cantidad de carnés emitidos bajo este programa aumentó 494% en comparación con el período previo. Según la Dirección General de Migración y Extranjería, la variación equivalió a 2.101 personas adicionales incorporadas al proyecto de regularización.

Infografía con ilustraciones de pasaportes, documentos oficiales, gráficos informativos y cifras migratorias, junto al logotipo de Infobae.
La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador emitió 14.471 residencias a personas extranjeras entre junio de 2025 y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Visas y prórrogas crecieron 13% y superaron las 7.200 resoluciones

Los procedimientos de visado y extensión de permanencia también mostraron un aumento. La Gerencia de Extranjería emitió 7.227 resoluciones de visas y prórrogas, con un incremento del 13% frente al período anterior.

La variación representó 830 solicitudes adicionales procesadas, de acuerdo con los datos oficiales. El documento no desagregó la cifra por sexo ni precisó cuántas resoluciones correspondieron a visas y cuántas a prórrogas.

El número de estos trámites fue inferior al de las residencias, pero se ubicó como uno de los principales servicios de la Gerencia de Extranjería en el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026.

827 constancias de no restricción migratoria emitidas por internet

Otro de los servicios informados fue la emisión digital de constancias de no restricción migratoria activa a través de la aplicación Simple.sv. El Departamento de Restricciones de la Gerencia Legal emitió 827 documentos en línea.

La memoria no ofreció una comparación con el período anterior. Las 827 constancias tuvieron como beneficiarios a hombres, según la clasificación presentada por la institución, sin registro de mujeres en ese cuadro.

Este tipo de constancia permite verificar si una persona tiene restricciones migratorias activas. El documento forma parte de los servicios digitales que la Dirección General de Migración y Extranjería incorporó a través de la plataforma estatal.

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