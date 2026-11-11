El Salvador

El Salvador dicta su primera prisión perpetua por abuso de una niña

La Justicia salvadoreña declaró culpable a Cristian Alexander Díaz Argueta por abusos reiterados cometidos entre 2025 y 2026 mientras permanecía al cuidado de la víctima de apenas 6 años

Una celda con barrotes de metal, una cama de concreto, un inodoro y un círculo con la fotografía del rostro de un hombre.
El interior de una celda penitenciaria salvadoreña enmarca el retrato en blanco y negro de un hombre ubicado en un recuadro circular. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Juzgado de lo Criminal de La Unión condenó a prisión perpetua a Cristian Alexander Díaz Argueta por violar de forma continuada a una niña de seis años, según informó el 10 de noviembre la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR). La causa se suma a las primeras sentencias dictadas bajo la reforma penal que incorporó esta pena para delitos de extrema gravedad.

De acuerdo con la FGR, los abusos ocurrieron entre 2025 y 2026. Díaz Argueta se quedaba al cuidado de la víctima y aprovechó la confianza de la familia para cometer las agresiones.

PUBLICIDAD

La acusación fue calificada como violación en menor o incapaz en modalidad de delito continuado, una figura que contempla hechos reiterados contra una víctima menor de edad o que no puede prestar consentimiento válido. La sentencia fue emitida por el tribunal con sede en La Unión, en el oriente salvadoreño.

La FGR también señaló que la madre de la niña enfrenta un proceso por los delitos de abandono y desamparo. Según el Ministerio Público, habría intentado obstaculizar la investigación. La institución no brindó más detalles sobre las acciones que se le atribuyen ni sobre el estado procesal del expediente.

PUBLICIDAD

Condenaron a prisión perpetua a un hombre por violar a una niña de seis años en El Salvador.
Condenaron a prisión perpetua a un hombre por violar a una niña de seis años en El Salvador.

El fallo, 12 días después de la primera pena perpetua por violación en una adolescente

El fallo contra Cristian Alexander Díaz Argueta se produjo pocos días después de otra resolución que marcó un antecedente judicial en el país. El 29 de octubre, el Juzgado de lo Criminal de La Unión impuso prisión perpetua a Wilmer Isaac González Hernández, declarado culpable de violación en menor o incapaz continuada contra una adolescente de 13 años.

Ese expediente fue presentado por la Fiscalía como la primera condena a perpetuidad por un delito sexual desde la entrada en vigor de las reformas. La investigación estableció que González Hernández, de 22 años, contactó a la adolescente por redes sociales y construyó con ella una relación que presentaba como un noviazgo.

Según la acusación, el condenado utilizó la diferencia de edad y la relación de confianza para manipular a la víctima. Los abusos ocurrieron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.

La familia denunció el caso el 7 de junio, luego de advertir lesiones en el cuello de la adolescente. A partir de esa denuncia, la Fiscalía ordenó pericias médicas y psicológicas. El juez también fijó una reparación civil de USD 3.000, dispuso medidas de no repetición y ordenó la incorporación de la víctima y su familia a programas de asistencia.

El Salvador impuso la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor recientemente.
El Salvador impuso la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor recientemente.

Las dos sentencias por violación forman parte de un cambio reciente en el sistema penal de El Salvador. Las reformas entraron en vigencia el 26 de abril de 2026 y modificaron el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normas.

Desde entonces, los tribunales pueden imponer prisión perpetua por homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas. La normativa también habilitó la aplicación de penas de este tipo para personas procesadas desde los 12 años.

Dos fallos perpetuos por violación en el mismo tribunal

La coincidencia de los dos fallos en el Juzgado de lo Criminal de La Unión coloca a ese tribunal en el centro de las primeras resoluciones por violación con penas perpetuas. En el caso conocido el 10 de noviembre, la información divulgada por la Fiscalía identifica como víctima a una niña de seis años y sitúa las agresiones durante un período de dos años.

El Ministerio Público difundió la identidad y la imagen del condenado junto con el anuncio de la sentencia. En cambio, preservó los datos que permitirían identificar a la víctima, una práctica necesaria en procesos por delitos sexuales contra menores de edad.

La causa contra la madre de la niña seguirá una vía judicial separada. Por ahora, la Fiscalía no informó una fecha de audiencia ni precisó qué elementos incorporó al expediente para sostener la acusación por abandono, desamparo y presunta obstaculización de las diligencias.

Temas Relacionados

La UniónAbuso sexual infantilCadena perpetuaEl Salvadorprisión perpetua El Salvadorabuso de menores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador estrenará una nueva ruta aérea directa a Roatán para ampliar el turismo regional

La conexión, operada por TAG Airlines los martes, jueves y domingos, unirá dos destinos turísticos de Centroamérica y apunta a ampliar el flujo de visitantes para el próximo año

El Salvador estrenará una nueva ruta aérea directa a Roatán para ampliar el turismo regional

Más de un millar de salvadoreños reciben audífonos gratuitos para recuperar la audición en ambos oídos

Pobladores de 14 zonas del territorio centroamericano acceden sin costo a prótesis sonoras mediante un operativo sanitario que busca facilitar la comunicación cotidiana a niños y mayores con pérdida de escucha

Más de un millar de salvadoreños reciben audífonos gratuitos para recuperar la audición en ambos oídos

¿Cuánto cuesta atender a una persona con diabetes sin complicaciones en El Salvador?

La detección tardía eleva la carga de la enfermedad para las familias y el sistema sanitario salvadoreño, mientras los daños pueden avanzar durante años sin síntomas evidentes

¿Cuánto cuesta atender a una persona con diabetes sin complicaciones en El Salvador?

La crisis que frenó el fútbol centroamericano y dejó a tres selecciones históricas sin clasificar a un Mundial hace más de una década

Pobreza, falta de inversión y ligas sin figuras componen un diagnóstico que exfutbolistas y técnicos ya califican de "involución". Lo que revelan los casos de El Salvador, Honduras y Costa Rica

La crisis que frenó el fútbol centroamericano y dejó a tres selecciones históricas sin clasificar a un Mundial hace más de una década

Bukele afirma que las fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel de la banda 400 Mawozo en Haití

Bukele difundió un video de detonaciones y declaró una promesa cumplida, al haber destruido la “Casa de la Muerte”, identificada como el cuartel de la banda haitiana 400 Mawozo

Bukele afirma que las fuerzas salvadoreñas destruyeron el cuartel de la banda 400 Mawozo en Haití

TECNO

Apple corrigió un error de iMessage que permitía a un extraño entrar a un chat grupal y leerlo

Apple corrigió un error de iMessage que permitía a un extraño entrar a un chat grupal y leerlo

SpaceX intentará atrapar con su torre el propulsor y la nave de Starship el 13 de noviembre

Estados Unidos batirá en 2026 su tercer récord seguido de consumo de electricidad, con la IA como motor

Más de 35.000 aplicaciones creadas con Grok quedaron abiertas a cualquiera, con datos médicos y de empleados

OpenAI facturó USD 10.000 millones en tres meses, casi 50% más que el trimestre anterior

ENTRETENIMIENTO

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

‘Tienes un e-mail’: la película de Tom Hanks y Meg Ryan tendrá un remake casi 30 años después de su estreno

La icónica chaqueta de Anne Hathaway en ‘El diablo viste a la moda’ es puesta la venta por miles de dólares

Daddy Yankee revela cómo su transformación espiritual influyó en su regreso a la música

Dustin Hoffman revela el accidente que casi terminó con su carrera antes de alcanzar la fama

Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, reveló que estuvo hospitalizada por un trastorno alimenticio

MUNDO

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

El bloque opositor a Netanyahu nominó a un ex ministro aliado de Eisenkot para presidir la Knesset

Ucrania y Rusia acordaron avanzar hacia un nuevo intercambio masivo de prisioneros en las negociaciones de Abu Dhabi

Dinamarca anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por más de USD 720 millones

Los hutíes lanzaron una nueva ofensiva contra Arabia Saudita: atacaron el aeropuerto de Riad y objetivos petroleros

Marco Rubio descartó nuevos bombardeos contra Irán y dijo que las sanciones de Estados Unidos están asfixiando al régimen