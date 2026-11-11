El Salvador: detienen a comerciante por presuntamente vender productos naturales sin registro sanitario

Durante allanamientos en el mercado Central de San Salvador, las autoridades detuvieron a Mario V. T. e incautaron recipientes, materiales e insumos que, según la investigación, estarían vinculados con la preparación de productos naturales vendidos sin registros sanitarios.
La detención se llevó a cabo luego de que las autoridades allanaran la bodega ubicada en el mercado Central de San Salvador, tras una denuncia ciudadana sobre la supuesta comercialización de productos presentados como medicina natural.
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El Ministerio Público sostiene que en el lugar presuntamente se elaboraban cápsulas y pastillas destinadas a consumidores locales en condiciones consideradas insalubres.
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