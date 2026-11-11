El Salvador: detienen a comerciante por presuntamente vender productos naturales sin registro sanitario

El procedimiento incluyó una bodega y un puesto de venta del mercado Central de San Salvador. (Foto: FGR)

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Durante allanamientos en el mercado Central de San Salvador, las autoridades detuvieron a Mario V. T. e incautaron recipientes, materiales e insumos que, según la investigación, estarían vinculados con la preparación de productos naturales vendidos sin registros sanitarios.

Las diligencias fueron autorizadas por el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. (Foto: FGR)

La investigación se centra en productos promocionados como medicamentos naturales. (Foto: FGR)

Autoridades embalaron recipientes y materiales localizados durante los allanamientos. (Foto: FGR)

Los materiales incautados serán analizados dentro de la investigación fiscal. (Foto: FGR)

Voz: fiscal del caso

Según las autoridades, los productos eran colocados en frascos plásticos pequeños antes de su venta. (Foto: FGR)

La Fiscalía busca establecer el alcance de las actividades investigadas. (Foto: FGR)

Las diligencias también pretenden determinar si hubo otras personas involucradas. (Foto: FGR)

Entre los elementos encontrados había bidones, bolsas y frascos grandes de vidrio. (Foto: FGR)

Mario Ernesto Velis Torres fue detenido durante el procedimiento reportado por las autoridades. (Foto: FGR)

Mario V. fue detenido durante el procedimiento reportado por las autoridades.

La detención se llevó a cabo luego de que las autoridades allanaran la bodega ubicada en el mercado Central de San Salvador, tras una denuncia ciudadana sobre la supuesta comercialización de productos presentados como medicina natural.

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El Ministerio Público sostiene que en el lugar presuntamente se elaboraban cápsulas y pastillas destinadas a consumidores locales en condiciones consideradas insalubres.