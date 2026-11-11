El Salvador

Dominicano con alerta roja de INTERPOL fue capturado en el occidente de El Salvador

El procedimiento de rutina permitió identificar a Yohaniel Marrero mediante una consulta institucional, que además reveló su situación migratoria irregular en el país, según informó la Policía Nacional Civil durante el control

Manos de una mujer esposadas a la espalda con esposas metálicas, junto al uniforme oscuro de un agente de policía.
El requerimiento internacional contra el detenido corresponde a una causa abierta por el delito de violación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una verificación de rutina en el occidente de El Salvador derivó en la detención de un ciudadano dominicano con una notificación roja internacional por un caso de violación sexual, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido fue identificado como Yohaniel Marrero, de nacionalidad dominicana. La intervención ocurrió en el distrito de Santa Ana, en el departamento homónimo, durante un operativo policial realizado en el sector céntrico de la ciudad.

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La PNC indicó que sus equipos interceptaron al extranjero en la intersección de la 2ª Avenida Sur y la 1ª Calle Poniente. Al consultar sus datos en los sistemas institucionales, los agentes constataron que Marrero tenía un estatus migratorio irregular en territorio salvadoreño.

La consulta también permitió detectar una notificación roja internacional vinculada al delito de violación sexual. La institución no precisó en su publicación qué país emitió la alerta ni brindó detalles sobre el expediente judicial que dio origen al requerimiento.

La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó al ciudadano dominicano Yohaniel Marrero durante un control en el distrito de Santa Ana. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La Policía Nacional Civil de El Salvador arrestó al ciudadano dominicano Yohaniel Marrero durante un control en el distrito de Santa Ana. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La alerta fue detectada a través del sistema ONI

De acuerdo con la información divulgada por la PNC, la identificación del ciudadano dominicano fue posible mediante el sistema ONI, una herramienta que cuenta con datos de la base de INTERPOL.

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Las notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal permiten alertar a las autoridades de distintos países sobre personas requeridas en procesos judiciales. La emisión de ese tipo de aviso no equivale por sí sola a una sentencia ni determina responsabilidad penal, pero facilita la localización y la detención provisional de una persona, según las normas aplicables en cada país.

En este caso, la Policía Nacional Civil señaló que la alerta fue localizada al momento de revisar la información personal y migratoria de Marrero. La institución vinculó el aviso internacional con una causa por violación sexual, sin revelar la fecha de la orden, el lugar de los hechos investigados ni la autoridad judicial que la solicitó.

La captura se produjo en el occidente salvadoreño, una zona que concentra conexiones viales hacia la frontera con Guatemala y mantiene operativos de seguridad y control migratorio en distintos puntos.

La verificación policial confirmó que Marrero permanecía con estatus migratorio irregular dentro del territorio salvadoreño. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
La verificación policial confirmó que Marrero permanecía con estatus migratorio irregular dentro del territorio salvadoreño. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El detenido quedará bajo custodia policial

La PNC afirmó que Yohaniel Marrero permanecerá bajo custodia policial y será puesto a disposición de las instancias correspondientes. Tampoco detalló si el procedimiento incluirá una audiencia judicial en El Salvador o si se iniciarán gestiones de cooperación internacional relacionadas con la notificación roja.

Las autoridades deberán determinar los pasos legales que correspondan ante la situación migratoria irregular y el requerimiento internacional detectado. Ese proceso puede involucrar a entidades judiciales, migratorias y policiales salvadoreñas, además de la comunicación con las autoridades del país que solicitó la localización del ciudadano dominicano.

La institución no informó si Marrero contaba con representación legal al momento de la intervención ni si había realizado alguna declaración ante las autoridades. Asimismo, no divulgó información sobre posibles antecedentes del detenido en El Salvador.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades competentes luego de que el sistema ONI asociara sus datos con la alerta de INTERPOL por el delito señalado por la PNC.

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