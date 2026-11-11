El Salvador

Cuando el sistema no reconoce al migrante: las fallas de verificación que dejan a beneficiarios del TPS sin licencias, seguros y pagos

La falta de actualización en los sistemas de verificación migratoria deja a algunos salvadoreños con TPS ante obstáculos para renovar documentos, mantener seguros médicos o recibir pagos del Seguro Social, mientras esperan definiciones sobre su estatus

05/05/2025 EEUU.- El Departamento de Seguridad Nacional ratificó la vigencia del TPS para salvadoreños, pero evitó definir una fecha de vencimiento. (Foto archivo)
05/05/2025 EEUU.- El Departamento de Seguridad Nacional ratificó la vigencia del TPS para salvadoreños, pero evitó definir una fecha de vencimiento. (Foto archivo)
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Una licencia que no se puede renovar, un seguro médico que queda en duda o una carta que cuestiona el pago de una jubilación. La falta de claridad sobre el estatus de los salvadoreños con TPS ya se traduce en interrupciones de servicios y trámites esenciales en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el 9 de septiembre que los salvadoreños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) continúan protegidos y pueden vivir y trabajar en Estados Unidos. La información no estableció una fecha de vencimiento ni precisó cuándo habrá un anuncio formal sobre su futuro.

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Para José Palma, coordinador nacional de la Alianza Nacional TPS, esa indefinición dejó a la comunidad frente a problemas que exceden la discusión migratoria. “Estamos protegidos. No sabemos por cuánto tiempo”, afirmó en entrevista con Infobae.

Una protección vigente que no siempre aparece en las oficinas

El dirigente explicó que muchas de las dificultades surgen cuando una persona necesita comprobar su situación migratoria ante una institución. Licencias de conducir, beneficios del Seguro Social y coberturas médicas requieren, en ciertos casos, una validación documental que no siempre se completa.

Palma atribuyó parte del problema al sistema federal SAVE, que permite a agencias estatales y federales verificar información migratoria. Según dijo, las actualizaciones pendientes en esa plataforma provocan que algunos beneficiarios aparezcan sin un estatus vigente.

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La Alianza Nacional TPS comenzó una encuesta para establecer la magnitud de las afectaciones. Palma señaló que la organización recibe reportes de personas que enfrentan obstáculos administrativos, aunque no dispone todavía de un número consolidado de casos.

Una carpeta tipo manila con el texto Estatus de Protección Temporal TPS colocada sobre la bandera de Estados Unidos.
El dirigente José Palma sostuvo que la falta de un plazo formal sobre el TPS perjudica trámites de la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licencias distintas según el estado de residencia

La situación varía según el lugar donde viva cada beneficiario. Las licencias son reguladas por los estados y los requisitos no son uniformes en todo el país.

Para obtener una licencia que cumpla con la norma federal Real ID, las personas deben acreditar su estatus migratorio. Palma señaló que los salvadoreños con TPS tienen dificultades para completar ese proceso cuando la consulta oficial no refleja su protección.

“Las personas con TPS en este momento estamos teniendo dificultades para poder obtener licencia de conducir que cumple con los requisitos conocidos como el Real ID”, explicó.

Algunos estados emiten licencias estatales para residentes que no pueden demostrar un estatus migratorio. Esos documentos permiten conducir, pero no sirven como identificación federal para viajar en avión o realizar gestiones ante determinadas oficinas. En otros estados, la falta de verificación puede bloquear la entrega o renovación de una licencia.

Persona en camisa gris sentada a una mesa, revisando papeles con un bolígrafo. Una laptop abierta y más documentos están sobre la mesa. Luz natural entra por una ventana al fondo.
Las fallas de actualización en el sistema federal SAVE causan que beneficiarios del programa aparezcan sin estatus legal ante agencias públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seguros y las jubilaciones quedan bajo revisión

La incertidumbre alcanza a quienes necesitan atención médica. Palma indicó que parte de la comunidad enfrenta dificultades para mantener seguros que exigen constancias de estatus migratorio. El impacto es mayor para personas mayores o con enfermedades que dependen de tratamientos continuos.

También existen reportes de beneficiarios que reciben jubilaciones del Seguro Social y fueron notificados sobre posibles interrupciones de pago. Según Palma, algunas personas incluso recibieron cartas en las que se les solicitaba devolver montos ya entregados.

La organización sostiene que los casos se resuelven de manera desigual, según la oficina y la documentación que presente cada persona. “En ocasiones les van a pedir cartas, les van a pedir documentos”, dijo Palma.

Las elecciones abren una discusión sobre el futuro del TPS

La falta de definiciones administrativas ocurre después de las elecciones de medio término, cuyos resultados pueden modificar la correlación de fuerzas en el Congreso. Palma considera que ese escenario ofrece una oportunidad para retomar el debate sobre una salida migratoria permanente para los beneficiarios del TPS.

Hay más esperanzas de poder encontrar alguna solución con un nuevo Congreso”, dijo. Aun así, remarcó que una expectativa política no supone una reforma inmediata: “Una cosa es hablar en un programa de televisión y otra cosa es hacerlo”.

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