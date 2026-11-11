Centroamérica viste de azul: cómo la Selecta reclutó talento del istmo desde 1968 hasta hoy

Cuatro futbolistas con banderas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá avanzan mediante flechas hacia el territorio de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La citación de Jorge Antonio Méndez Castillo, conocido como “Gugu”, incorporó a El Salvador a un futbolista nacido en Panamá dentro de una nómina que reúne antecedentes de jugadores centroamericanos con presencia en la selección absoluta.

El extremo de 25 años fue incluido por el entrenador colombiano Hernán “Bolillo” Gómez para los partidos de noviembre contra Saint Martin, correspondientes al Play In de la Liga de Naciones de la Concacaf. Su convocatoria se sustenta en su ascendencia salvadoreña por la rama paterna.

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Según publicó El Gráfico, diario salvadoreño, Méndez nació el 6 de abril de 2001 en Ciudad de Panamá. Su padre, Jorge “Rambo” Méndez, nació en San Salvador durante el período en el que su abuelo, Jorge “Yoyo” Méndez, jugaba como lateral derecho en el C. D. Santiagueño de Santiago de María, campeón nacional en 1979.

El llamado de Méndez lo ubica como el primer futbolista panameño que defenderá la camiseta salvadoreña. Se suma a una lista de jugadores nacidos en Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica que representaron a la selección en distintos ciclos.

Jorge “Gugu” Méndez será el primer panameño en representar a El Salvador (Foto cortesía medios locales)

Juan Gualberto Fernández: el antecedente más antiguo, con presencia olímpica y mundialista

El antecedente más antiguo corresponde al arquero Juan Gualberto Fernández Rivera, nacido en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de julio de 1941. Conocido como “Pulpo” Fernández, formó parte de la selección salvadoreña en la década de 1960.

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Juan Gualberto Fernández Rivera, nacido en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de julio de 1941. Conocido como "Pulpo" Fernández, formó parte de la selección salvadoreña en la década de 1960. (Foto cortesía medios locales)

El guardameta participó en las eliminatorias hacia los Juegos Olímpicos de México 1968 y contribuyó a la clasificación de El Salvador a esa competencia, la única presencia olímpica del país en fútbol. Jugó los tres partidos del torneo ante Israel, Hungría y Ghana.

Fernández también disputó siete encuentros de las eliminatorias rumbo al Mundial de México 1970. Integró la delegación salvadoreña en aquella Copa del Mundo, aunque no tuvo minutos en el torneo.

Otro hondureño que vistió la camiseta nacional fue el delantero Williams Enrique Reyes Rodríguez, nacido en La Ceiba el 30 de octubre de 1976. Reyes tuvo recorrido en el fútbol salvadoreño con pasos por Dragón, FAS, Isidro Metapán, Águila, Juventud Independiente, Luis Ángel Firpo y AD Chalatenango.

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El atacante debutó con la selección en junio de 2008, en un partido eliminatorio contra Panamá durante el proceso hacia Sudáfrica 2010. Disputó 10 encuentros de eliminatorias y un partido de la Copa Oro de 2009, sin goles. Su última presentación con El Salvador ocurrió en octubre de ese año, ante Honduras.

William Reyes, trajo alegría con su habilidad deportiva a El Salvador (Foto cortesía medios locales)

Mira y Martin, los únicos casos de Guatemala y Nicaragua

El defensor Edgardo Arnulfo Mira Ábrego, nacido el 10 de marzo de 1993 en Ciudad de Guatemala, es el único futbolista guatemalteco en el registro histórico de la selección salvadoreña.

Mira debutó el 2 de junio de 2018, en un amistoso ante Honduras disputado en Houston, Texas. El Salvador ganó ese partido por 1-0, en la segunda etapa del mexicano Carlos de los Cobos al frente del equipo.

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El único caso nicaragüense es el de Shawn Hasani Martin Henríquez, volante ofensivo nacido el 6 de febrero de 1987 en Managua. En el fútbol salvadoreño jugó para Águila e Isidro Metapán.

Martin debutó el 13 de octubre de 2007, en un amistoso contra Costa Rica en el estadio Cuscatlán. Aquel encuentro terminó 2-2 y correspondió al primer ciclo de Carlos de los Cobos como técnico de la selección.

Tres jugadores nacidos en Costa Rica desde 2021

Una infografía de Infobae detalla el historial de futbolistas nacidos en Centroamérica que fueron convocados para representar a la selección nacional de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de futbolistas nacidos en Costa Rica aumentó desde 2021. El mediocampista Christian Alonso Martínez Mena, oriundo de Liberia y nacido el 19 de abril de 1994, debutó con El Salvador el 10 de octubre de 2021, en la derrota por 2-1 frente a Costa Rica por las eliminatorias hacia Catar 2022.

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Martínez, quien milita en AD San Carlos, superó los 30 partidos con la camiseta salvadoreña. Es el jugador costarricense con mayor cantidad de presentaciones en la selección cuscatleca dentro de este grupo.

El defensor central Erick Anthony Cabalceta Giacchero, nacido el 9 de enero de 1993 en La Uruca, San José, se estrenó el 7 de junio de 2022 ante Granada, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cabalceta acumuló 11 partidos con El Salvador. Participó en tres encuentros de la Copa Oro de 2023 y en cinco de la Liga de Naciones de ese año.

El tercer costarricense de la lista es el lateral izquierdo Adán Alberto Clímaco Calderón, nacido en San José el 5 de enero de 2001. Su debut oficial se produjo el 16 de noviembre de 2022 contra Nicaragua, cuando ingresó en el minuto 79 por Alexis Renderos.

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Clímaco también enfrentó a Costa Rica en febrero de 2024, en un amistoso disputado en territorio costarricense. Desde su estreno, sumó 14 partidos con la selección de El Salvador.