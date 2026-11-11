Centroamérica capta cerca de USD 258.5 millones para energía solar, salud y reciclaje

Los inversionistas internacionales apuestan por Centroamérica con proyectos que combinan energía limpia, salud y economía circular.

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Los inversionistas internacionales apuestan por Centroamérica con proyectos que combinan energía limpia, salud y economía circular. Así lo documentó Forbes Centroamérica, revista de negocios regional, que identificó tres iniciativas clave en Costa Rica, Panamá y El Salvador por un monto conjunto cercano a los USD 258.5 millones.

El dato más alto corresponde al sector eléctrico costarricense, donde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) lidera un plan de siete plantas solares valorado en USD 200 millones. En paralelo, la farmacéutica británica Haleon y la salvadoreña Discovery Environmental completan el mapa de capital que llega a la región.

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El ICE suma 170 megavatios con siete plantas solares

El proyecto de mayor envergadura se concentra en cuatro cantones de la provincia de Puntarenas, según Forbes Centroamérica. Las siete plantas solares demandan una inversión de USD 200 millones y sumarán 170 megavatios (MW) de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Esa potencia equivale al consumo de aproximadamente 580,000 costarricenses, precisó la revista. Seis de las plantas corresponden al sector privado, amparadas en la Ley 7200, que permite a empresas y cooperativas vender energía al ICE, con inversiones que superan los USD 100 millones.

Una vasta planta solar en El Salvador genera energía limpia con miles de paneles fotovoltaicos, enmarcada por majestuosos volcanes y una subestación eléctrica visible al fondo bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ICE desarrollará de forma directa el Proyecto Solar Fotovoltaico Las Delicias, de 80 MW, en el cantón de Montes de Oro. La iniciativa se enmarca en un impulso más amplio del Grupo ICE a la generación renovable.

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Según informó Delfino.cr el 3 de noviembre, la corporación estatal desarrolla actualmente una cartera de proyectos que agrupan 637 MW con una inversión superior a los USD 1,740 millones, que combina fuentes solares, geotérmicas, eólicas e hidroeléctricas.

Entre esas obras figura la Planta Solar Las Delicias, cuya entrada en operación está prevista para 2028 con 78 MW y una inversión de USD 73,2 millones, de acuerdo con el sitio.

El ICE desarrollará de forma directa el Proyecto Solar Fotovoltaico Las Delicias, de 80 MW, en el cantón de Montes de Oro. La iniciativa se enmarca en un impulso más amplio del Grupo ICE a la generación renovable.

Haleon amplía su planta panameña de paracetamol

En Panamá, la farmacéutica británica Haleon destina más de USD 30 millones a expandir su operación en la Urbanización Industrial Juan Díaz, informó Forbes Centroamérica. En esa planta se fabrican marcas como Panadol, Advil, Sensodyne y Centrum.

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La inversión se concentra en modernizar la infraestructura y en sumar una línea automatizada de empaque. La meta es alcanzar una producción de 900 millones de tabletas de paracetamol al año, destinadas a 25 mercados de Latinoamérica y el Caribe.

La empresa estima generar 100 empleos directos e indirectos con el proyecto, según la revista.

En Panamá, la farmacéutica británica Haleon destina más de USD 30 millones a expandir su operación en la Urbanización Industrial Juan Díaz,

El refuerzo del sector farmacéutico no se limita a Panamá. En Costa Rica, la compañía Gutis inauguró en octubre una nueva planta de más de 44,000 metros cuadrados en Pavas, San José, con la que proyecta obtener validaciones de la FDA y la EMA para exportar a Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Medio Oriente, de acuerdo con un reporte de Mercados & Tendencias.

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En Guatemala, la farmacéutica Eurofarma avanzó en su estrategia de sostenibilidad al obtener certificaciones de energía 100% renovable, con la meta de operar por completo con esa fuente hacia 2027, según el mismo medio.

Discovery Environmental apuesta por el reciclaje de plásticos

El tercer proyecto reportado por Forbes Centroamérica corresponde a la empresa salvadoreña Discovery Environmental, enfocada en la transformación de residuos plásticos. La compañía anunció una inversión superior a USD 28.5 millones para expandir sus operaciones.

El plan ya cuenta con precalificación del gobierno salvadoreño bajo la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones de El Salvador. Se prevé la generación de más de 80 empleos directos, orientados a perfiles técnicos y profesionales especializados, detalló la revista.

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El proyecto cuenta con el respaldo de Invest in El Salvador, agencia estatal que acompaña procesos de inversión, exportación y desarrollo empresarial en el país. Según sus propias cifras, citadas por el medio, la entidad acumuló USD 1,830 millones atraídos.

El tercer proyecto reportado por Forbes Centroamérica corresponde a la empresa salvadoreña Discovery Environmental, enfocada en la transformación de residuos plásticos.

El interés por la economía circular crece en la región. Según un reporte de Grupo Plastilene del 26 de octubre, la incorporación de plástico reciclado en nuevos empaques en Centroamérica pasó de 3,136,000 kilogramos en 2018 a 4.967.750 kilogramos en 2025, y hoy se desarrollan estructuras con hasta 50% de contenido reciclado.

Costa Rica y Guatemala refuerzan su atractivo para inversionistas

El impulso a la sostenibilidad y la manufactura especializada se refleja también en otras iniciativas recientes de la región. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) participó a fines de octubre en Pack Expo International, en Chicago, para posicionar al país como destino de inversión en empaques sostenibles.

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Mónica Umaña, gerente de Atracción de Inversión Extranjera Directa de Procomer, señaló a Business Law Perspectives que diversificar los sectores de inversión es una prioridad para el país. Al encuentro asistieron empresas de plásticos especializados y economía circular provenientes de Estados Unidos, Italia, India, Corea del Sur, Suiza, Alemania, Reino Unido y Francia.

En Guatemala, la inversión extranjera directa sumó USD 1,026.9 millones en el primer semestre del año, un 7% más que en igual periodo anterior, según datos del Banco de Guatemala (Banguat) citados por la misma publicación. El banco central proyecta que el flujo alcance los USD 2,100 millones al cierre del año.

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Estados Unidos encabezó el origen de esos capitales con USD 315,7 millones, seguido de Nicaragua, México, Países Bajos y Colombia, que en conjunto aportaron el 76,5% del total, de acuerdo con el reporte.