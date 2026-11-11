“Bolillo” Gómez explicó por qué decidió continuar al frente de la selección de El Salvador: “No quiero tirar la toalla”

Hernán Darío Gómez acordó con la dirigencia de la Fesfut su continuidad al frente de la selección de El Salvador tras reconsiderar su renuncia. (Cortesía: La Selecta)

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El entrenador de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, aseguró este martes que optó por continuar en su puesto tras conversar con Yamil Bukele, presidente de la Fesfut. Previo al viaje a San Cristóbal y Nieves para enfrentar a San Martín, el técnico afirmó que todavía ve condiciones para que el equipo progrese.

“Bolillo” respondió a las versiones sobre una eventual salida del cargo luego del descenso en la Liga de Naciones Concacaf. El colombiano reconoció que había planteado la posibilidad de dejar el puesto si no conseguía mantener al equipo en la categoría, aunque cambió su decisión después del último encuentro.

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“Le dije al presidente: ‘No me quiero ir, no quiero tirar la toalla’”, relató el entrenador. Según explicó, el rendimiento ante Martinica le dio “alegría” y motivación para sostener el proceso junto al cuerpo técnico.

El DT señaló que, tras ese partido, transmitió a los dirigentes su convicción de que la selección tiene margen de crecimiento. “Nosotros tenemos cómo hacer algo importante acá”, sostuvo. El presidente de la federación respaldó su continuidad y ambos acordaron seguir con el trabajo rumbo a los próximos compromisos.

Partido frente a Martinica

El técnico descartó que exista exceso de confianza antes del duelo. Describió al adversario como un equipo con características frecuentes en las selecciones del Caribe, con fortaleza física, velocidad, buena técnica y futbolistas que actúan en Europa.

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“Todos los rivales son difíciles”, remarcó. Además, recordó que el seleccionado salvadoreño todavía está en una etapa de formación.

El técnico de la Selecta destacó la potencia física y la velocidad de los conjuntos caribeños antes de medirse con San Martín. (Cortesía: Fesfut)

El estratega explicó que busca que sus jugadores afronten el juego contra Martinica con la mayor exigencia posible. Para ello, dijo que procura instalar la idea de competir como si enfrente estuvieran selecciones de mayor jerarquía internacional. “Tenemos que jugarlos al doscientos por ciento”, agregó.

La delegación permanecerá dos días adicionales en San Cristóbal y Nieves después del juego. El entrenador cafetero indicó que solicitó esa logística para que el plantel pueda recuperarse, mantenerse concentrado y regresar con mejores condiciones para el siguiente encuentro.

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“Quiero que el equipo se quede recuperando, aislado, con tranquilidad”, señaló.

“Bolillo” defendió su propuesta táctica

Durante la conferencia, el estratega también respondió a los cuestionamientos sobre la identidad futbolística de la Selecta. El entrenador rechazó la lectura de que el equipo recurre de manera exclusiva al juego directo y defendió el trabajo táctico de su plantel.

“Decir que la selección juega al pelotazo es minimizar un pase”, afirmó. Según detalló, el equipo busca adaptarse a la presión rival: cuando no puede iniciar desde el fondo, intenta enviar balones largos para disputar rebotes y segundos balones; cuando encuentra espacios, apuesta por la posesión, las triangulaciones, los cambios de frente y las transiciones.

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“La gente no lo acepta por los resultados”, dijo al referirse a la evaluación externa del proceso.

El técnico también afirmó que la selección puede alternar entre una línea de cuatro defensores y una de cinco, según las exigencias de cada rival. Para el próximo compromiso, anticipó que el equipo jugará con cuatro en el fondo.

Gómez rechazó las críticas sobre el estilo táctico del equipo y negó que el plantel dependa exclusivamente de los pelotazos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los legionarios y la clasificación a la Copa Oro

La convocatoria incluyó futbolistas que actúan fuera del país y que no habían formado parte de las últimas listas. Hernán explicó que los citó para ampliar las variantes del plantel, aunque aclaró que no todos tendrán minutos de inmediato.

“No vinieron a salvar a nadie”, expresó. El entrenador indicó que los nuevos convocados deben adaptarse a la dinámica del grupo, conocer los movimientos del equipo y ganarse un puesto en la selección.

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Entre los aspectos que pretende reforzar, mencionó el desequilibrio individual y la capacidad para ganar duelos ofensivos. Sobre Jorge “Gugo” Méndez, dijo que observó cualidades de potencia, velocidad y capacidad para resolver en espacios reducidos.

“Bolillo” definió la clasificación a la Copa Oro como un objetivo central para evitar un 2027 “triste” y darle continuidad al proyecto. “Yo sueño con la Copa Oro”, afirmó.

Tras el juego de vista, la Azul y Blanco deberá medirse frente al mismo rival el martes 11 en el Estadio Jorge “El Mágico” González.