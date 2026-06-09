“Ya estamos a la salvaguardia de nuestra comunidad”: KM. 40 El Majahual activa protocolo en El Salvador por tormenta Cristina

La comunidad KM. 40 El Majahual, en La Libertad, activó un plan preventivo ante la llegada de la tormenta tropical Cristina. (Foto: Captura de Pantalla)

Los integrantes del comité local ya activaron su plan preventivo ante la llegada de la tormenta tropical Cristina en la comunidad KM. 40 El Majahual, en La Libertad.

“Ya estamos a la salvaguardia de nuestra comunidad, preparándonos con las herramientas necesarias y las evacuaciones que se tienen que hacer todos los años”, señala Nelly Funes, presidenta de la Comisión de Protección Civil.

Este año, la comunidad afirma que ya están listos para evitar afectaciones por la tormenta.

En el KM. 40 El Majahual viven veinte familias. De ellas, doce tienen menores de edad y siete cuentan con adultos mayores. Estos números determinan la forma en que se organizan cuando hay riesgo de inundación, ya que la prioridad es evacuar primero a quienes pueden tener más dificultades para salir a tiempo.

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En el KM. 40 El Majahual viven veinte familias, y doce tienen menores de edad mientras siete cuentan con adultos mayores. (Foto: cortesía)

Funes detalla que, cuando se avecina una emergencia, los primeros en salir son los niños y los adultos mayores.

“A los adultos mayores y niños los sacamos antes que entre la repunta, porque es muy difícil sacarlos ya con el agua hasta el pecho”. La comisión de protección civil es la última en salir, asegurándose de que todos los vecinos estén a salvo.

La comunicación interna es clave. Usan grupos de WhatsApp para compartir alertas y también recorren las casas para avisar en persona cuando se acerca la repunta del río.

“Cuando nos avisan que la repunta está cerca, alarmamos a la gente y salimos a gritarles para que evacuen. Como la comunidad es pequeña, en dos segundos se logra avisar a todos”, explica Funes. El lugar seguro para evacuar es la carretera principal, que queda fuera del área de mayor riesgo.

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Entre las medidas implementadas, la comunidad también utiliza un sistema de semáforo para identificar el nivel del agua. Este sistema permite a los habitantes saber cuándo es momento de prepararse y cuándo la evacuación es obligatoria, facilitando la toma de decisiones rápidas y coordinadas en caso de emergencia.

El Majahual aplica un sistema de semáforo para medir el nivel del agua y definir cuándo la evacuación es obligatoria. (Foto: cortesía)

El principal problema aparece cuando la crecida del río Majahual coincide con la marea alta. Funes explica que, en esos casos, el agua de ambos lados se encuentra y no tiene salida, lo que provoca la inundación de toda la comunidad. Las situaciones más difíciles ocurrieron durante las tormentas Amanda y Cristóbal, según recuerda la presidenta.

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De las veinte casas, ocho son las más afectadas cada vez que ocurre una inundación. Algunos vecinos han elevado los muros y las entradas de sus viviendas, sobre todo quienes viven cerca del río. “El mayor peligro es el río que se sale. Nosotros hemos aumentado el nivel de la pared más arriba de donde llega el agua”, comenta Funes. Sin embargo, no todas las familias han logrado hacer mejoras en sus casas.

Las pérdidas materiales son frecuentes. Funes relata que, en uno de los últimos eventos, perdió muebles y ropa por un valor de $1,000, además de $700 en efectivo que guardaba en su vivienda. Otros vecinos también han reportado pérdidas similares.

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Estas son algunas de las afectaciones registradas durante las lluvias registradas en 2025

Afectaciones en la Comunidad KM 40 El Majahual durante las lluvias registradas en 2025. (Foto: cortesía)

Ocho de las veinte casas son las más afectadas por las inundaciones, y varias familias elevaron muros y entradas para reducir daños. (Foto: cortesía)

Familias también registraron perdidas materiales durante la época lluviosa de 2021

Cuantiosos daños dejaron las inundaciones registradas en 2021. (Foto: cortesía)

La crecida del río Majahual junto con la marea alta provoca la inundación de toda la comunidad. (Foto: cortesía)

La comunidad usa grupos de WhatsApp y avisos casa por casa para alertar sobre la repunta del río y evacuar hacia la carretera principal. (Foto: cortesía)

Desde hace tres años, la comunidad ha solicitado formalmente la construcción de un muro de contención en la orilla del río. Han enviado cartas al presidente y al Ministerio de Obras Públicas, pero hasta la fecha solo cuentan con un muro parcial que no protege a todas las casas. “Pedimos un buen muro de contención, que sea ancho y alto, porque allí pienso yo que se acaba el problema”, dice Funes. Mientras tanto, las áreas sin muro siguen siendo las más vulnerables cuando llegan las lluvias.

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El Salvador bajo alerta naranja por la tormenta Cristina

El Salvador se mantiene bajo alerta naranja debido a la influencia de la tormenta tropical Cristina, que continuará desplazándose lentamente y acercándose a las costas salvadoreñas. Este fenómeno favorece el arrastre de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional, lo que provocará un aumento de la nubosidad y lluvias con características de temporal, principalmente en las zonas costeras, la franja volcánica y los sectores elevados de la zona montañosa del norte del país.

Las autoridades han informado que las condiciones influenciadas por este sistema persistirán hasta el jueves 11 de junio. Sin embargo, se prevé que las lluvias continúen durante los siguientes días de la semana a causa de otros sistemas atmosféricos.

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