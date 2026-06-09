La creación de empresas en El Salvador supera las 4,000 en 2026 y crece 32%, según el CNR

El Registro de Comercio muestra un salto frente a 2025. Un modelo que reduce costos y una plataforma que integra instituciones empujan la formalización. Detrás, una apuesta por simplificar sin frenar controles (Foto cortesía CNR).

Camilo Trigueros expuso este lunes ante la Asamblea Legislativa los avances del Centro Nacional de Registros (CNR) en digitalización, tiempos de respuesta y apoyo a la inversión en El Salvador.

El director del CNR informó sobre el aumento de la demanda de servicios, la creación de empresas y la reducción de plazos en trámites registrales.

Trigueros compareció ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa para emitir sus consideraciones sobre una nueva normativa de asocios públicos privados, pero no desaprovechó para emitir una breve rendición laboral.

Según expuso, el CNR administra cinco grandes registros: Propiedad Raíz e Hipotecas, Comercio, Instituto Salvadoreño de Propiedad Intelectual (ISPI), Garantías Mobiliarias e Instituto Geográfico Nacional. Añadió que la institución gestiona cerca de 470 trámites, desde compraventas de inmuebles hasta la inscripción de marcas y garantías mobiliarias.

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Creación de empresas y actividad inmobiliaria

En el registro de comercio, Trigueros informó sobre la creación de más de 4,000 nuevas empresas en lo que va del año, un crecimiento del 32% respecto de 2025.

Con más gestiones y menos demoras, la institución presentó ante la Asamblea un balance que incluye automatización, entregas certificadas y una mejora en ventanilla para quienes aún dependen del papel (Foto cortesía CNR).

Atribuyó ese resultado al modelo de Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que permite constituir empresas sin notario, sin pago de derechos de registro y en menos de cuatro horas. Agregó que la plataforma CreaEmpresa integra trámites con otras entidades, como el Ministerio de Hacienda, Seguro Social y la Superintendencia de Registro Sanitario, y permite la constitución y formalización empresarial de manera virtual.

El director del CNR dijo además que el valor de las transferencias de dominio inmobiliario ya suma USD 2,000 millones en 2026, equivalente a un crecimiento del 16% respecto del año anterior.

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Propiedad intelectual, garantías y cartografía

Trigueros señaló que el CNR incorporó innovaciones en el registro de garantías mobiliarias para que activos como paneles solares, marcas y acciones societarias puedan utilizarse como respaldo para acceder a financiamiento.

En propiedad intelectual, afirmó que la creación del ISPI y la nueva ley sectorial permitieron un aumento del 16% en el registro de marcas nuevas y una reducción de costos para microempresarios, estudiantes y emprendedores. En ese punto, sostuvo: “El Salvador sí logró disminuir los costos de propiedad intelectual”.

El director del organismo atribuyó el salto en constituciones a un esquema con menos requisitos y a una plataforma que conecta instituciones clave, pero el detalle que más sorprendió quedó en el informe (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

También presentó los resultados del proyecto El Salvador Maps, que permitió levantar imágenes de alta precisión de los 20.000 kilómetros cuadrados del país y compartirlas con plataformas internacionales como Google.

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Digitalización de servicios y atención presencial

Según Trigueros, todos los departamentos registraron un crecimiento de doble dígito en trámites, con casos como Cabañas y Morazán con incrementos de hasta el 29%.

La modernización institucional incluye la automatización de servicios como la matrícula de empresas, la digitalización de 156 trámites y la entrega de más de un millón de documentos con firma electrónica y 250,000 con sello electrónico.

Añadió que el tiempo máximo de espera para atención presencial se redujo a 25 minutos, para atender a usuarios sin acceso digital.

Camilo Trigueros ante la Asamblea: digitalización del CNR, 1,5 millones de trámites y certificaciones inmobiliarias que ahora salen en tres minutos (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

Durante la sesión, los diputados reconocieron el impacto de las reformas y la simplificación de procesos impulsados por el CNR en la dinámica económica nacional. Trigueros dijo que la experiencia y capacidad del organismo facilitarán la implementación de la futura ley de alianzas público-privadas para ofrecer seguridad jurídica y eficiencia a inversionistas nacionales y extranjeros.

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Demanda de servicios y reducción de plazos

Trigueros sostuvo que la modernización normativa y el trabajo coordinado entre el Ejecutivo y el Legislativo impulsaron un crecimiento del 18% en la demanda de servicios en 2026 respecto del año anterior, con una proyección de cierre anual con cifras récord.

También indicó que, aunque el número de trámites pasó de 900,000 en 2018 a casi 1.5 millones en 2025, los tiempos de respuesta y atención bajaron. Explicó: “a mayor número de servicios, una disminución en el tiempo de respuesta”, a partir de la implementación de mecanismos electrónicos y servicios en línea.

Como ejemplo, señaló que trámites como certificaciones extractadas o literales inmobiliarias, que antes demoraban de tres a cinco días, ahora pueden resolverse en tres minutos y de forma digital, siete días a la semana, 24 horas al día.

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